Az utóbbi időben a szövetség halőrei egyre több éjszakai szolgálatot vállaltak, mivel megnőtt az éjjel horgászók száma, és egyes frekventált vízterületeken gyanús tevékenységre is felfigyeltek. Ilyen terület volt például a Tisza Kisköre előtti szakasza, a vízlépcső környéke, ott ugyanis az oxigéndúsabb víz miatt nagyobb számban csoportosulnak a halak, ami vonzza a horgászokat – na meg persze a rapsicokat is...

– Már múlt hónap elején is kaptunk bejelentést gyanús tevékenységgel kapcsolatban – árulta el Planicska Ferenc halőrzési vezető. – Ekkor kezdtük figyelni a szóban forgó területeket. Gyanús volt ugyanis, hogy például az erőmű alatti részen sötétedés után először felszerelés nélkül feltűnik valaki, egy megfigyelő, aki körülnéz, és ha nem észlel mozgást, halőrt a környéken, akkor később megérkeznek a horgászok is, akik nem éppen szabályosan űzik ezt a sportot. Ezekre a helyekre még a napnyugta beállta előtt kimentünk. Így értük tetten gereblyéző horgászokat.

A szövetség halőrei rendelkeznek éjjellátó készülékkel és hőkamerával, ami sötétben is árulkodik arról, mi történik a környéken.

Ez a 63 centis ponty élve megúszta az orvhorgászokkal való találkozást

Forrás: KTVHESZ

Az egyik csoport az éj leple alatt gumihallal süllőzött, a megfogott ragadozó halakat azonban nem írták be a fogási naplóba. A műcsalival sikerült egy 63 centiméteres pontyot is partra húzniuk, de a horog a farok tövébe akadt be, nem bekapta a csalit, külső akasztás esetén pedig az a szabály, hogy az így fogott halat vissza kell engedni. Ezt persze elmulasztották, és a pontyot sem vezették fel a naplóba. A halakat még csak nem is tárolták elvárható módon, szákban, csak kihajigálták a sárba a partra. A nagy ponty ennek ellenére túlélte a tortúrát, vissza is tudták engedni a Tiszába.

Mint Planicska Ferenc mondta, ez esetben szabálysértési eljárás indult az illetők ellen. Ellenben akiket gereblyézésen kaptak, azok ellen állatkínzásért is eljárás indult, a vízi rendészet munkatársai elő is állították őket. A gereblyézés során ugyanis ólommal, hármas horoggal felszerelt a zsinórt húzogatnak, rángatnak a vízben a fenék felett, így a horog kívülről beleakad az útjába kerülő halak testébe. Az ilyen módon való halfogás bűncselekménynek minősül.

A Nagykunsági főcsatornán pedig tiltott helyen horgászókat csíptek fülön, akik persze szintén nem írták be a zsákmányt a fogási naplóba.

Az orvhorgászok egyik zsákmánya

Forrás: KTVHESZ

A szövetségi vizeken egyébként nincs éjjeli horgászati tilalom, egyedül a Tiszán rendelne el ilyet a téli időszakra, hogy védjék a vermelő halakat. A horgászhelyet azonban mindenkor ki kell világítani.

Az éjjeli ellenőrzéseket egyébként májusban is folytatják a halőrök, a napokban is kaptak jelzést újabb gyanús mozgásokról.