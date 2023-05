Molnár Judit rendőr százados, a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának bűnmegelőzési főelőadója a helyszínekre a gyermekek nagy örömére rendőrautóval érkezett, amelybe ők is – és még a szülők is kedvet kapva – beülhettek.

A szakember közlekedési tanácsokkal látta el az érdeklődőket, a gyermekek baleset-megelőzési témájú kirakók segítségével eleveníthették fel a közlekedés terén megszerzett tudásukat és felhívta a figyelmüket többek között arra is, hogy gyalogosként mindig a járdán közlekedjenek, annak is a belső oldalán, az úttesten való áthaladáshoz pedig vegyék igénybe a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket – olvasható a police.hu-n.

A vakáció közeledtével egyre többen veszik elő kerékpárjaikat, ezért arra kérte a gyerekeket, hogy csak megfelelő műszaki állapotban lévő és kötelező tartozékokkal felszerelt kerékpárral vegyenek részt a közúti forgalomban. Hangsúlyozta továbbá, hogy kijelölt gyalogos-átkelőhelyen szálljanak le a kétkerekűről, és tolják át az úttest túloldalára, hiszen így minősülnek gyalogosnak, így van elsőbbségük.

A programon résztvevők, közel félezren, tájékoztatást kaptak a 112 segélyhívó szám és a „Signal for Help” segítség-kérő kézmozdulat használatával kapcsolatban is. A bűnmegelőzési szakember a kilátogató családokat tájékoztatta „Közlekedik a család” elnevezésű vetélkedőre történő nevezés feltételeiről is.

Sokan kíváncsiak voltak a programra

Forrás: Police.hu

A játékos feladatok mellett a felnőttek számára is készült bűnmegelőzési témákat feldolgozó feladatokkal a prevenciós tiszt. Ennek fókuszában ezúttal is a napjaink egyik jellemző bűncselekménye – amely sok esetben jelentős anyagi kárt okoz a sértetteknek – az online csalások megelőzésére irányuló felvilágosító tevékenység került.

A prevenciós szakember a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztály által készített – online kvízjátékok – segítségével hívta fel az állampolgárok figyelmét a különböző típusú online csalásokra (banki telefonos csalás, adathalász email, vishing, online vásárlás veszélyei, romantikus csalás) és azok megelőzésének lehetőségeire.

A kvízkérdések, a QR-kód leolvasásával könnyedén elérhetők, bárki megnézheti, kitöltheti. A kérdésekre adott helyes válaszok a küldés gombra való kattintással válnak láthatóvá. Fontos, hogy mindenki megismerje az elkövetők módszerét, és ne dőljön be a csalóknak!

A kitelepüléseken a „Kiberpajzs.hu” prevenciós oldal népszerűsítésére is nagy hangsúly került.