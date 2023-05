Az illető rendszeresen árulta a tiltott szereket az otthonában – adott ki közleményt az ügyről a vármegyei főügyészség.

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2022 nyarától kezdve ez év májusáig a saját otthonában árulta az új pszichoaktív anyagot kábítószer fogyasztó, illetve kábítószerfüggő férfiaknak. A férfinek több állandó vevője is volt, köztük olyan, aki naponta kétszer is vásárolt „kristály” néven ismert tiltott szert, adagonként három-, négyezer forintért. A „kristályon” kívül a férfi árult „krekknek” nevezett új pszichoaktív anyagot is, ezt kétezer forintért árulta adagonként.

A férfi a vevőinek több alkalommal is részben tiltott szerekkel fizetett a részére elvégzett különböző fizikai munkákért. Egy férfi például a háztartásában tíz éve dolgozott rendszeresen, és a drog volt a munkabére.

A szerek hatása különböző volt a vevőknél: volt, aki felpörgött, majd szorongani kezdett, akadt, aki a várt pozitív hatás után kiszáradt, vagy elkábult.

A járási ügyészség indítványa szerint fennáll a veszélye, hogy a férfi a vevők befolyásolásával megnehezítené a bizonyítást, különösen amiatt is, hogy van köztük olyan, aki a gyanúsítottnak egzisztenciálisan kiszolgáltatott.

Az ügyészség az indítványában hivatkozott még arra is, hogy a férfivel szemben jelenleg is folyik hasonló bűncselekmény miatt büntetőeljárás, mely nem tartotta vissza őt attól, hogy tovább folytassa a kábítószer-kereskedelmet. Megalapozottan feltehető nála a bűnismétlés veszélye is.

A nyomozási bíró az ügyészség indítványával egyetértve a férfi letartóztatását elrendelte. A döntéssel szemben a gyanúsított és a védője is fellebbezett, így az ügyben a Szolnoki Törvényszék fog végleges döntést hozni.