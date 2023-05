A szolnoki rendőrkapitányság munkatársai május 14-én, vasárnap hajnali három órakor Újszász belterületén ellenőriztek egy személyautót, s igazoltatták annak szolnoki sofőrjét és újszászi utasát. A jármű csomagterének átvizsgálása során a rendőrök hat szétszerelt LIME e-rollert találtak.

Az esetről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta hírportálunkat, András Hunor Lehel sajtóreferenstől megtudtuk, hogy a két férfi már a helyszínen elmondta a rendőröknek, hogy a rollerokat Szolnokon lopták, így előállították őket a Szolnoki Rendőrkapitányságra.

– Itt már bekapcsolódtak az ügy felgöngyölítésébe a nyomozók is. Kiderült, hogy a két gyanúsítottnak további három társa is volt, akiket szintén előállítottak a rendőrkapitányságra. A két 19 éves, a 20, 21 és 23 éves elkövetők az elmúlt egy év során legalább 56 darab LIME e-rollert tulajdonítottak el Szolnok különböző helyeiről. Ezzel közel 10 millió forintos kárt okozva a sértett cégnek – számolt be a részletekről a sajtóreferens.

Összesen 56 rollert vittek el a tolvajok

Forrás: Police.hu

Megtudtuk, hogy a gyanúsítottak lakcímén kutatást tartottak a rendőrök, melynek során több tucat rollert és azokhoz tartozó alkatrészeket foglaltak le.

– A lopás miatt gyanúsítottként kihallgatott férfiak közül hármat őrizetbe vettek a rendőrök – tette hozzá végül András Hunor Lehel.