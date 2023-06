A Magyar Honvédség jelenleg 133 Honvéd Kadét Programban résztvevő partneriskolával rendelkezik, amelyekben megközelítőleg 7200 kadét szerepel a honvédelmi nevelésben. Június 5-én a Honvéd Kadét Program ünnepélyes együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Honvédség 3. Területvédelmi Ezred 68. vitéz Horgos Dezső Területvédelmi Zászlóalj (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye) együttműködésében, a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskolával, amely az ezred tizenhetedik, míg a zászlóalj hetedik partneriskolája. Az eseményen F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Kovács Imre ezredes és dr. Pásztorné dr. Vass Anikó iskolaigazgató köszöntötte a résztvevőket.

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó igazgató köszöntőjében elmondta, hogy a Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola több mint 7 évtizedes múlttal rendelkezik. Igyekeznek képzésükben új lehetőségeket nyújtani a diákok számára, ezzel biztosítva a sikeres továbbtanulásukat.

Az együttműködés révén nem a katonává nevelés a cél. A honvédelmi nevelés betekintést enged ebbe a pályába, segíteni szeretnék diákjaik döntését, akiket érdekelhet a későbbiekben a katonai pálya.

Az eseményen Kovács Imre ezredes, az MH 3. Területvédelmi Ezred parancsnoka beszédében megjegyezte, hogy a zászlóaljjal együttműködve, az iskolának lehetősége van színvonalas pályaorientációs nyílt napok szervezésére, megismertetve a leendő diákokkal a program nyújtotta lehetőségeket. Hozzátette: az együttműködés értéket teremt, közösséget formál, a hazaszeretet és a haza védelmét erősíti a diákokban. A tanórai elfoglaltságok mellett, kiemelte a szabadidős programok közül a honvédelmi táborok közösség- és személyiség formáló erejét. A jövőben eredményes közös együttműködést kívánt, amely a diákok számára pozitív és maradandó élménnyé válhat középiskolás éveikben. „Legyenek büszkék arra, hogy a haza értékei iránt elhivatott állampolgárokká váltak a Honvéd Kadét Program keretén belül.”

Az eseményen F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő kiemelte: egy új korszak kezdődik a gimnáziumban. Olyan, rég elfeledett értékeket és készségeket sajátíthatnak el a diákok, amelyek nélkülözhetetlenek egy magyar állampolgár számára.

A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Sportszövetség szoros együttműködésében 2023 nyarán is Honvédelmi Táborokat szerveznek. Ezek során olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek, amelyeket a mindennapi életben is tudnak hasznosítani. A táborozók megtapasztalhatják, hogy milyen egy katona mindennapi élete, milyen csapatban dolgozni és mennyire fontos az egymásra való odafigyelés. Nem mellesleg a 9. évfolyam második félévétől ösztöndíjban részesülhetnek.

Azon túl, hogy a jövőben lehetőségük van a katonai pályán elhelyezkedni, a mindennapi életben is alkalmazható ismereteket is szerezhetnek, mint például az elsősegélynyújtás és az újraélesztés, de bővíthetik ismereteiket a terepen történő tájékozódással is.