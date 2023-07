Július 12-től Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal több vármegyére kiterjesztette a tűzgyújtási tilalmat, számoltunk be róla nemrég hírportálunkon is. Ennek értelmében a kánikula és az előreláthatóan továbbra is csapadékszegény időjárás miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg mellett Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében sem szabad tüzet gyújtani. A korlátozás Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében is tovább él.

– Az elrendeléssel érintett vármegyékben továbbra sem várható elegendő csapadék. A kánikula miatt megnőtt a kockázata az intenzívebb, gyorsan terjedő felszíni tüzek kialakulásának mind az erdőkben, mind a mezőgazdasági területeken. Ezekből a tüzekből könnyen alakulhatnak ki koronatüzek is. Ezt mérlegelve, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével rendelte el hivatalunk a tilalmat – közölték a Nébih illetékesei.

A hatóság kéri, mindenki fokozottan ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a gépkocsiból a cigarettacsikkeket, mert azok hamar meggyújtják az útmenti növényzetet. Továbbá belterületen is érdemes elkerülni a nagy lángmagasságú tüzek gyújtását, hiszen a füsttel felszálló égő zsarátnokok több száz méterre is képesek tüzet okozni. A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok kétszáz méteres körzetében. A korlátozás ideje alatt szintén nem szabad tüzet rakni a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken sem. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapokon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhatunk.