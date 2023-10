A Szolnoki Törvényszék egy férfit már jogerősen elítélt az ügyben. Az illető tavaly novemberben beismerte a bűncselekmény elkövetését, ezért őt társtettesként, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, mint visszaesőt 14 év és 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte. Akkori vallomásában szerepelt, hogy nem egyedül követte el tettét, amire egyébként a bizonyítékok is rámutatnak.

A tavaly elítélt és most 42 éves, többszörösen büntetett előéletű férfi megnevezte tettestársát, aki azóta is tagadja bűnösségét. A büntetőügy első rendű vádlottjának vonatkozásában kihirdetett határozat tényállásában szerepel, hogy a két, Csépára Öcsödről átkocsikázott, akkor húszas évei végén járó fiatalember egy ismerősüktől kapott tippre törtek be a 79 esztendős asszonyhoz, akiről azt gyanították, hogy rengeteg pénzt tart a házában. Az idős nőt a támadói azonban egy órán át hiába bántalmazták és vallatták, nem árulta el, hol rejtette el értékeit. A tettesek végül két gyűrűvel, az áldozat füléből kiszedett aranykarikákkal és mindössze ezer forinttal távoztak.

A másodrendű vádlottal szemben zajló bizonyítási eljárás most keddi tárgyalásán igazságügyi nyomszakértőt hallgatott meg dr. Nádor Zoltán bíró. A szakember a vizsgálata során nem zárta ki, hogy az elkövető(k) kesztyűben „dolgoztak” és a félig felhúzott redőnyön keresztül jutottak be az áldozat otthonába. Egy tanú meghallgatására is sor került. Az első rendű vádlott volt élettársa nem sok érdemi adatot tudott elmondani, viszont a tippadó, Csávóka” becenevű fiút ismerte.

Ezen a ponton újabb érdekes feltételezés hangzott el. A 2008 novemberi csépai emberölés után nem sokkal, 2009. február 17-én is megöltek egy idős embert, szintén Csépán. Az 59 éves férfit egy ásóval bántalmaztak, majd gyilkoltak meg brutális körülmények között. A nyomozás akkor is elindult, ám 2010-ben az elkövető kilétét az eljárás során nem tudták megállapítani, ezért a nyomozást felfüggesztették. A bácsi gyilkosa(i) azóta is ismeretlenek. Ez azért érdekes, mert a 79 esztendős asszony gyilkosait sem találták sokáig, és a hatóság abban az ügyben is felfüggesztette a nyomozást.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2020 tavaszán elővette a döglött aktát, és hamarjában fény derült arra, hogy mi történhetett 12 évvel korábban. Az továbbra sem tisztázott, hogy a két, hasonlóan vagyon ellen és elképesztően kegyetlen módon elkövetett gyilkosság között van-e összefüggés. A most keddi tárgyaláson ugyanis ismét volt utalás erre…

Talán egyszer megtudjuk, ki vagy kik a felelősek a két idős ember halálában.