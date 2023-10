A Szolnoki Járási Ügyészség közveszélyokozás bűntette miatt emelt vádat egy 73 éves szolnoki férfival szemben. A vád szerint a férfi évekig 92 éves édesanyjával egy szolnoki családi házban lakott, melyből 2022. szeptember 26-án kellett volna kiköltöznie. Ugyanis a férfi kölcsöntartozásai miatt egy végrehajtási eljárás során egy harmadik személy tulajdonába került az ingatlan.

Mint dr. Lánczi Rajmundtól, az ügyészség helyettes sajtószóvivőjétől megtudtuk, a férfi édesanyja 2022. nyarán – minimum egy hónappal az előtt, hogy rátaláltak – a lakóház emeleti szobájában elhunyt. A halálesetről azonban a vádlott nem tett bejelentést, a holttestet a szoba padlóján hagyta.

Ezután a férfi 2022. augusztus 30-án a hajnali órákban ittas állapotban a lakóház garázsában öngyilkossági szándékkal benzint locsolt szét, emellett a földszinten és az emeleten lévő főzőlapokat is bekapcsolta, és azokra egy-egy gázpalackot tett. Mindezeken túl a földszinten lévő főzőlap mellé egy 5 literes kannában benzint is elhelyezett. Ám még ezzel sem érte be, az emeleti szobában ugyanis szintén benzint locsolt szét, és az ott lévő fürdőszobában és gardrób helyiségben egy-egy 5 literes kannában is benzint hagyott.

A vádlott ezután meggyújtotta a garázsban szétlocsolt üzemanyagot, majd bezárta a lakóház ajtajait.

Az óriási tűz következtében a garázs, a benne lévő személygépkocsival együtt teljesen kiégett, de a lángok átterjedtek az onnan nyíló folyosóra, valamint a garázsajtó fölötti előtetőre is, utóbbi teljesen meg is semmisült. A nyílászárók megégtek, a ház belső falazatáról a festék leégett, az elektromos hálózat megsemmisült, de a fűtési rendszer is működésképtelenné vált.

A tüzet a szomszédban lakók vették észre, akik nyomban értesítették a hatóságokat, valamint poroltóval megkezdték az oltást. Az áramot lekapcsolták, a gázt pedig elzárták. A négy esetkocsival helyszínre érkező tűzoltók eloltották a lángokat, így az a lakóházról nem terjedt tovább.

Az eszméletlen állapotban lévő férfit a lakóház egyik emeleti hálószobájából a tűzoltók hozták ki, majd füstmérgezés miatt kórházba szállították.

Az ügyészség a vádiratában szabadságvesztés büntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog döntést hozni, tájékoztatta a Szoljon.hu-t a helyettes sajtószóvivő.