Tisztelt Látogatók! Ebbe a hulladékgyűjtő edénybe csak a zöld hulladékot kérjük dobni

– áll a szolnoki katolikus temetőben lévő táblán az üzemeltetők kérése. Némi szépséghiba, hogy a nevezett edénynek már csak a hűlt helye látható a tábla alatt. Nem ez a kuka azonban az egyedüli, aminek „nyoma veszett” mostanság a szolnoki sírkertben.

A helyiek szerint tolvajok járják a szolnoki katolikus temetőt

Fotó: Rózsa Róbert

Agresszív tolvajok fosztogatnak a temetőben

Amint arról a Bors a napokban beszámolt, két férfi, egy apa-fia páros garázdálkodik a katolikus temetőben: nem csak a sírokat fosztogatják, de a sírhelyek látogatóinak értékeit is lopkodják. A lapnak beszámoló helyi asszony két esetet is felelevenített. Valakinek egyszer a táskáját lopták el, miközben ő a hozzátartozói sírját gondozta. És megtörtént az is, hogy egy sírdíszt vittek el, és rakták át egy másik sírra. A férfiak ráadásul agresszíven, fenyegetőzve viselkednek.

A Judit néven nyilatkozó hölgy elmondása alapján többször is rendőrségi üggyé váltak a páros által elkövetett lopások, és a temetőgondokságnak is jelezték panaszukat.

Halottgyalázásról beszélnek a helyiek

A szolnoki sírrablóknak és „munkásságuknak” szombaton nem leltük nyomát a temetőben. Az arra járókat viszont megkérdeztük, hallottak-e az esetről.

Pintér Imréné például hallott. És nem csak erről. Szerinte általában is gyakoriak a lopások a temetőben, ő maga is többször volt áldozata a temetői zsiványoknak. Mindenszentekkor például gyönyörű szegfűket hozott, nem sajnálva a pénzt, darabjáért kétezer forintot fizetett. Két nap múlva nem voltak meg.

Ez halottgyalázás!

– fakadt ki az asszony. De nincs meglepődve, mivel egy másik esetben ő maga ért tetten viráglopás közben egy tolvajt.

– Ki is írtam akkor a közösségi médiába, mi történt, és hogy kinek a sírját lopkodták még. Jó sokan jelentkeztek! Hogy miként lehetne megelőzni az ilyen eseteket? Nem tudom... Talán jobban zárni kellene a kapukat.

– Azt tapasztalom, hogy a virágokat előszeretettel lopják – mondta egy épp a felmenői nyughelyét gondozó, csak név nélkül nyilatkozó férfi. Ő nem hallott az apa-fia banda tettéről, de elmondta, hogy három éve az egyik szomszédos sírról is letörték a vázát. De hallott arról is, hogy valakitől tárcát loptak a tolvajok. Azóta nem is hagyja magára holmijait a temetőben. De hát őrt – mint mondta – nem állíthatnak minden síbolt mellé.

Jó tapasztalat is akadt azért. Egy általunk megszólított fiatal pár nem csak, hogy nem hallott a fosztogatókról, de nem is tapasztalt eddig problémát.

– Ha körbenéz – mutatott a frissen vágott virágokkal díszített sírhelyek felé – ezen a környéken rendben vannak a sírok.

A szolnoki sírrablók ügyében érdeklődtünk a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál, ahol későbbre ígértek választ. Kerestük a temetőgondnokságot is, hogy értesültek-e a panaszokról. A telefonos ügyfélszolgálaton azt mondták, az ünnepek után érdeklődjünk.