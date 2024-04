Az utóbbi napokban ismételten árhullám vonult le a Tiszán, az árterekre kifutó vízzel együtt sok hal is kiúszott e területekre. Ám ahogy a folyó visszahúzódott, sok uszonyos rekedt kint az elöntött részeken, a kubikgödrökben.

Április 15-én is tetten értek orvhalászokat a halőrörök, a hálójukban hal is volt

Forrás: KTVHESZ

A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) halőri szolgálata folyamatosan figyeli ezeket a területeket, részint, hogy felderítse a szorult helyzetben lévő halakat, részint, hogy megakadályozza az orvhalászatot, a hallopást.

Donkó Pétertől, a KTVHESZ ügyvezető igazgatójától megtudtuk, a Tiszasülynél húzódó réten található kubikgödröknél is észleltek halakat, így fokozottan figyelték a területet. Nem is hiába: április 14-én délután az ellenőrzés során halőreik öt gyanúsan viselkedő személyre figyeltek fel. A halőri intézkedés megkezdése után a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányságtól is segítséget kértek.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján, egy éppen elinduló személyautót észleltek, amit a halőrök megállítottak. A csomagtartóban két pontyot és két kárászt találtak. A besenyőteleki sofőr horgász és halász engedéllyel nem rendelkezett, ezért a rendőrök előállították a Kisköre Vízirendészeti Rendőrőrsre, majd orvhalászat vétség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Ugyanezen napon, ugyanott egy másik autóban is közel húsz kilogramm halat találtak a rendőrök és halőrök, valamint az illegális tapogató módszerhez használatos vödröket. A kocsiban ülő négy tiszaburai férfit előállították a vízirendészek, és őket is orvhalászat miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A KTVHESZ-től kapott információk szerint összesen 29,93 kilogramm pontyot és 2,65 kilogrammnyi kárászt fogtak ki e napon az orvhalászok.

Másnap, március 15-én szintén ezen a tiszasülyi területen értek tetten a halőrök két férfit, akik az ártéren halásztak jogosulatlanul, és három halat már sikerült is kifogniuk. A halőrök ezúttal is rendőri segítséget kértek. Az egyenruhások a két jogsértőt előállították, majd orvhalászat miatt gyanúsítottként kihallgatták őket.

Donkó Péter hangsúlyozta, halőreik nem csak Tiszasülynél tartják szemmel az ártéren visszamaradt vizeket, bár itt volt legégetőbb a probléma. A Tisza más szakaszain is ellenőriznek, az élő folyónál és a kubik gödröknél is.