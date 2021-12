A tárlatot azonban összeállították, a régi kellékeket egyébként is elraktározták, készülve egy hasonló kiállításra, az óvodában ugyanis nagy hangsúlyt helyeznek a hagyományőrzésre. Nem csak az elmúlt húsz évből, de jóval korábbról is maradtak fenn emlékek. Például egy negyvenes években óvónő által használt hegedű is előkerült. Egykor itt dolgozó óvónő is adott a tárlati anyaghoz régi játékokat, behozta párnáját, takaróját.