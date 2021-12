Házasságkötés 2021.11.14. 06:58

Kevesebben mondták ki a boldogító igent Szolnokon, mint egy éve

Az idei esküvőszezont is megbolygatta a koronavírus-járvány. A tavaszi szűk körű lagzikat nyáron a nagy családi rendezvények követték, ezeket most ismét a néhány fős események váltják. A párok bizonytalansága a számokon is meglátszik, idén húsz százalékkal kevesebben kötöttek házasságot a megyeszékhelyen.

– Az ok, hogy a járványügyi intézkedéseket július elején oldották fel, addig létszámkorlátozás és kötelező maszkhasználat volt érvényben, mely az esküvőn részt vevők minden tagjára kiterjedt. Külső helyszínen történő házasságkötésekből is kevesebb volt idén, hiszen egy időben nem is lehetett tartani – tájékoztatta hírportálunkat Pókász Endre, a városháza szóvivője.

– Így végül idén a nyári hónapokban száztizenkilenc esküvő volt, az őszi időszakban eddig nyolcvannégyet tartottunk meg. A novemberi előjegyzésekkel elérjük a százat a városban. A létszámkorlátozás feloldásával természetesen az esküvőn részt vevők száma is megnőtt, volt több, akár százfős esküvő is, de általánosságban elmondható, hogy a húsz-negyven fő a jellemző – tette hozzá.

A tapasztalatok szerint a korlátozások miatt sokan már tavaly lemondták az időpontot, erre az évre kérték át, ez a halasztás idén is jellemző volt. Akadnak viszont, akik még kihasználják az esztendő utolsó hónapjait, hogy kimondhassák a boldogító igent.

– Erre az évre már nem tudunk felvenni időpontot, januártól viszont vannak szabad helyek. Az idei őszi-téli időszak házasságkötéseinek száma közel ugyanannyi, mint a tavalyi esztendő azonos időszakában – fogalmazott hírportálunknak Pókász Endre.

A hagyományos indokokon kívül erősíti a házasságkötési szándékot a különböző állami támogatások igénybevétele is. A bejelentkezés a szokásos módon, előzetes időpontfoglalással történik.

– A párok személyesen jelentkeznek hivatalunkban. Az óvintézkedéseket, korlátozásokat viszont be kell tartani, így a házasságkötés napján kiemelt figyelmet fordítunk a személyes érintkezések minimalizálására, a megfelelő távolságtartásra, a maszkhasználatra, illetve a létszámkorlátozásokra – hangsúlyozta a városházi szóvivő.

A helyzettől függ az óvintézkedés A pandémia jelentősen befolyásolja az esküvők tartását; minden esetben az adott időpontban érvényes járványügyi intézkedéseket tartják be. – Jelenleg az épületbe kizárólag tünetmentes emberek léphetnek be, ezt a bejáratnál elhelyezett hőmérsékletméréssel ellenőrizzük. Kötelező a kézfertőtlenítés és a maszk használata, utóbbi alól csupán a házasuló pár képez kivételt – részletezte Pókász Endre.

