– A lényege, hogy a helyi értékeinket különleges, egyedi módon ismertessük meg a közösséggel. A mi esetünkben ilyen például Galántai Lelovich György híres solymászmester emlékének ápolása, vagyis a tiszteletére minden évben megrendezett solymászmise a helyi katolikus templomban, illetve a használati tárgyaiból nyílt helytörténeti kiállítás a könyvtárban. Ezen kívül a Kálvária dombhoz kapcsolódó rendezvényeink is meghatározóak, ilyen a nyári és a téli napfordulón megrendezett kerecseny-ünnep, a tavaszi dombébresztő vagy a hagyományos tűzönjárás. Emellett a monda életben tartása, mely szerint ezen a dombon akasztották fel a hírhedt betyárt, Zöld Marcit, így 2016-ban táblát avattunk ennek emlékére. A Holt-Tiszánk és a domb szépsége és története ráadásul egykor élt költőket, például Petőfi Sándort és ma alkotó írókat is megihlet, versek, könyvek születnek belőle, például Mészáros Ildikó helyi költőtől is, a Holt-Tisza varázsa címmel – ismertette a benyújtott pályázat anyagát Molnár Barna, a Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója.