– Célunk elősegíteni, hogy minél aktívabb közösségi élet legyen Tiszavárkonyban – hangsúlyozta Mészáros Ágota, az egyesület elnökhelyettese.

– Minden évben szervezünk adományozást az adventi időszakban, emellett idén három jelentős rendezvényt is sikerült lebonyolítani. Karácsonyi programunk azonban kisebb létszám mellett zajlott. A koronavírus-járvány miatt nem a közösségi színtérben, hanem a szabadban tartottuk meg a rendezvényt, a katolikus egyházat is bevonva. Az egyesületi ünnepségen helyiek is részt vettek. Mészáros Ágota köszöntőjét követően Ratnik Ferenc atya mondott beszédet, majd egy rövidebb adventi-karácsonyi műsort követően átvehették a rászorulók csomagjaikat. Tíz családot tudtak idén támogatni.