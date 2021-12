A falu utóbbi időben tapasztalható szemetes állapota is sokakat foglalkoztat, a téma a meghallgatáson is felvetődött. A problémát az okozza, hogy kevés a munkára fogható közfoglalkoztatott, régebben pedig az ő feladatuk volt a település tisztán tartása. Kurucz László polgármestertől megtudtuk, korábban a „túlfoglalkoztatás” miatt egy ideig kevesebb közmunkást kaptak, most viszont a huszonegy fős keretet sem tudják feltölteni. Mint a polgármester elmondta, gyakran kritikus a munkamorál: többször előfordult, hogy egy-egy munkás reggel nyolcra bement dolgozni, aláírta a jelenléti ívet, majd fél óra múlva már ott sem volt különböző elfoglaltságra hivatkozva…