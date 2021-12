A felhívásra negyvenegy pályamunka érkezett be, melyet nemrég bírált el a zsűri. A fotókat közösségi oldalon is közzétették, a közönségdíjat a legtöbb kedvelést kapó kép szerzője érdemelte ki. A napokban a Közösségi Színtérben családias hangulatú ünnepélyen hirdették ki az eredményt. Heten vehettek át jutalmat. A fotókat a települési naptárban is közzéteszik.