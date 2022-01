A program Györffy István születésnapjához kötődik, és február 11-én indul. Előző nap a Lázár Ervin Program keretében utaznak egy fővárosi színházi előadásra a nyolcadikosok. Előtte a Fiumei úti sírkertben megkoszorúzzák Györffy István síremlékét, ezzel is tisztelegve a jeles tudós előtt. Másnap az iskolában a diákönkormányzat emlékezik meg a névadó életéről és munkásságáról, majd tizenegy órakor a Múzeum parkban tartják a városi ünnepséget. A nap az iskolai könyvtárban a Nagykunsági Népművészek Egyesülete által felajánlott kiállítás megnyitójával zárul. A helytörténeti pályázatra is szép számban érkeztek pályázatok, ennek az zsűrizése már tart. Az eredményhirdetés is az ünnepi héten lesz.