A ceglédi születésű olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, Ungvári Miklós idén visszatért az Exatlonba, hogy az All Star évadban a bajnokok csapatát erősítse. A sportolónak betegség miatt több napot is pihennie kellett, de a héten visszatért a pályára, és meg is szerezte első pontját!