A kolbásztöltő versenyen ezúttal is baráti társaságok, családok, civil szervezetek és munkahelyi közösségek gyúrtak, daráltak és tekertek. A jó kolbászhoz a megfelelő alapanyagok és fűszerek mellett egy nagy adag lelkesedést és vidámságot is hozzáadtak. A rendezvényt Pócs János országgyűlési képviselő és Budai Lóránt polgármester nyitotta meg, mindketten felhőtlen szórakozásra, jókedvre biztatták a résztvevőket.

A kiváló hangulatról a torokszaggató házi pálinka és a Pezsgő Zenekar is gondoskodott.

Ottjártunkkor a csapatok már javában darálták a húst, gyúrták a tölteléket. A legtöbben hagyományos, magyaros ízvilágú kolbászt készítettek, ám akadtak különleges fűszerezésű finomságok is. A Kolbászbűvölő Anyuk asztalánál igazi kulináris ritkaság készült, mégpedig a „kutyaorrával kiszimatolt erdei bűvölete”, azaz a Gomb’Ász. A kolbászbűvölők nem csak szarvasgombás finomságokkal kényeztették a látogatókat, hanem kulturális csemegével is. – Krúdy Gyula egyik nagy kedvence volt a tarhonyás kolbász, de emellett a kevésbé ismert citromos kolbászért is odavolt, amit külön neki készítettek Pilis városában – avatott be az ínyenc író gasztrokalandjaiba Utasi Hajnalka író, költő.