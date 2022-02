A szolnoki McHale Hungária Kft. is ilyen területen érdekelt, gyárában főképp bálázó­gépek készülnek. Az ír tulajdonú, speciális mezőgazdasági gépeket gyártó vállalkozás kilencvenöt százalékban exportálja termékeit, a világ több mint ötvenöt országába. Megyeszékhelyünk egyik kiemelt vállalata a Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft., melynek tevékenysége közismert: a Stadler az egyik legnagyobb svájci beruházó Magyarországon, a vállalat nevéhez fűződnek többek között a magyar vasútvonalakon újonnan megjelent emeletes motorvonatok is, de a szolnoki üzemben gyártják a kocsiszekrényeket a cég FLIRT és GTW típusú járműveihez, melyeket aztán a Közép- és Kelet-Európa piacokra küldenek. Járműipari beszállítóként is fontos szerep jut szűkebb hazánk cégeinek, különösen a Jászságban.