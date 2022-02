Új csomópont épül a Tószegi úton a Hetényi Géza Megyei Kórház - Rendelőintézetnél. Ez a szakasz a szolnoki közúti közlekedés szempontjából kiemelt gócpontnak számít, a jelenlegi, kétszer két sávos kialakítás a kórházat megközelítő gyalogosok és autósok számára is balesetveszélyes helyzetet teremt olykor. Mindennek küszöbölésére építenek ki egy forgalomtechnikai szempontból is biztonságosabb csomópontot.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést a SWIETELSKY Építő Kft. végzi nettó 286 163 120 forint értékben.

A projekt nyitó sajtótájékoztatóján Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára szólt az elmúlt évtized útfejlesztési beruházásairól, kiemelve, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében tavaly és idén összesen mintegy 110 kilométeren újulnak meg útszakaszok.

Az itt élők kiszolgálásának színvonalát emeli ez a mostani fejlesztés is, amivel egy időben önkormányzati fejlesztésből megépül az Indóház utcától a kórház szolgálati bejáratáig tartó kerékpárút is

– hangsúlyozta az államtitkár.

Dr. Kállai Mária, a térség országgyűlési képviselője a tájékoztatón rámutatott, hogy a folyamatosan növekvő autóforgalom miatt különösen fontos, hogy a megye első számú kórházához biztonságosan lehessen bekanyarodni.

A Hetényi Géza Kórház főbejáratánál kialakítandó csomópont egy forgalmas szakaszon teremt biztonságot, ami kiemelt szempont volt az előkészületek során

– hangsúlyozta.

Szalay Ferenc is üdvözölte a fontos fejlesztést. Ahogy azt Szolnok polgármestere kiemelte, a Hetényi Géza Kórház megközelítése egyébként is hangsúlyos, az intézmény elmúlt tíz-tizenöt évben végbemenő felújítása miatt már indokolt volt egy biztonságos csomópont kialakítása.

Ez a városrész a Csáklya út közelében építendő Tisza-híd miatt jelentős változás, fejlődés előtt áll, így erre az infrastrukturális fejlesztésre különösen nagy szükségünk van

– tette hozzá a városvezető.

A projekt keretében a kórház szolgálati bejárójánál lévő lámpás csomópontnál, a város felé haladó irányból önálló balra kanyarodó-, a városból kifelé haladó irányból önálló jobbra kanyarodó sávot alakítanak ki, a szolgálati bejáró előtt, a 402. sz. főúttal párhuzamosan új gyalogos átkelőhely létesül. A kórház parkolója előtt a város felé haladó irányból is önálló balra kanyarodó sávot alakítanak ki.

A beruházással érintett szakasz teljes aszfaltburkolatán megtörténik a kopóréteg cseréje, javításokat végeznek el a megsüllyedt burkolaton is. A meglévő taxiállomást huszonöt méterrel helyezik át, a kórház előtt lévő autóbuszöböl is odébb kerül. A csomópont összes ágára vonatkozóan bővítik a jelzőlámpás forgalomirányítást. A beruházáshoz kapcsolódóan elvégzik a meglévő közvilágítás átépítését-, valamint a középfeszültségű elektromos és hírközlési hálózat védelembe helyezését is. A fejlesztés során 505 köbméter aszfalt kerül beépítésre, 245 méter hosszon festenek fel burkolati jeleket, 792 négyzetméteren hajtanak végre füvesítést. Povázsai Pál, a NIF Zrt. projektiroda-vezetője elmondta, minden feltétel adott, hogy a téli leállást követően már tavasszal kezdetét vegye a kivitelezés és egyben még idén átadhassák a csomópontot.