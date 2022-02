Idén is megszámlálták a baglyokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szervezésében az éjszakai ragadozók nappalozó helyeit mérték fel a közelmúltban szakavatott madarászok és lelkes amatőr természetkedvelők, akik a korábbi évekhez képest jóval kevesebb baglyot figyeltek meg.

– Az országos tapasztalat is hasonló, mint amit a megyénkben láttunk. A bagolyszámlálás időszakában sajnos nagy szél volt számos területen, ez befolyásolta a baglyok szokásait – foglalta össze röviden Kovács Ágnes.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntese, az erdei fülesbagoly téli számlálások koordinátora társaival több napon át, több területen, településen végzett megfigyeléseket, és kivétel nélkül azt tapasztalta, hogy a nappalozó fákon jóval kevesebb bagoly üldögélt.

– Általánosságban elmondható, hogy a táplálékul szolgáló kis rágcsálók száma is megcsappant, így kevesebb a bagoly, de szinte biztos, hogy a szél volt a fő ok. A madarak igyekeztek energiát spórolni, és inkább a táplálkozóhelyek közelében maradtak.

Kőtelken van egy hely, ahol mindig sok madár ül, most egy sem volt, a Jászságban is hasonlókat tapasztaltunk, de még a „baglyos településeken”, Kisújszálláson és Túrkevén is elmaradt a számuk a korábbiakhoz képest

– részletezte Kovács Ágnes.

A koordinátor elmondta: egyébként idén is sokan keltek útra, hogy részt vegyenek a számlálásban, közel négyszázan végeztek megfigyelést, az adatok feldolgozása folyamatos. A baglyok számának csökkenéséről számolt be a Magyar Madártani Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Helyi Csoportjának elnöke is. Pálinkás Csaba úgy tájékoztatott: a csoport tagjai is sokfelé végeztek számlálást, így Tószegen, Szolnokon, Besenyszögön, Kunszentmártonban, Nagykörűben, a Tisza-tó környékén kutattak baglyok után a madarászok.

– Szomorúan láttuk, hogy kivétel nélkül kevesebb bagoly volt a nappalozó helyeken. Messzemenő következtetéseket még nem lehet levonni, reméljük, hogy ez csak az enyhébb tél, a szeles idő eredménye, és nem egy szomorú tendencia kezdete – emelte ki Pálinkás Csaba, aki pénteken, délután fél négykor várja az érdeklődőket egy városi bagolymegfigyelésre Szolnokon – indulás az Aba-Novák Agóra régi épülete elöl.