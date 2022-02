Az első visszajelzések, ahogy az ötletgazda is kiemelte, pozitívak voltak, azóta már újabb elképzelések is felmerültek, többen jelezték például, hogy lehetnének tematikus hétvégék is a klubhelyiségben. Így szervezhetnek kulturális, könyvtári, hagyományőrző foglalkozásokat, vagy épp csocsó-, tánc- és karaokeversenyt is. Szűcs Dániel hozzátette, hogy a további tervek között felmerült, jó lenne a volt főiskola épületében egy ifjúsági házat létrehozni.