A jeles eseményen méltatásában elhangzott: tizenkét önálló kötete és négyszáz publikációja nemcsak a néprajztudomány, hanem az egyháztörténet számára is jelentős, a szakrális néprajzi kutatásai nyomán az élő hitet mutatja be. E tudományterületen írt munkái a szakma alapművei. A tudós közéleti tevékenysége egybefonódik az egyház kulturális missziójával a Szent István Tudományos Akadémia főtitkáraként is. Sokat tett és tesz Isten szolgája, Bálint Sándor boldoggá avatási perének előmozdításáért.