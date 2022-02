– 2016 októbere óta működik a háztáji piacunk. A létrehozását termelői igény generálta, ám gyorsan bebizonyosodott, hogy lakossági igény is van. A kezdeményezést megelőzően egyébként rendezvényeken voltak ennek előzményei, hisz például a Bereczki Máté Gazdakör borversenyén vagy egy Mustivál program keretében gyűltek össze a termelők és kínálták árukészletüket az érdeklődőknek. Aztán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságának munkatársai szakszerű segítséget adtak a piac elindításához, majd fokozatosan átadták a lehetőséget a piac önálló működtetésére.

A fogadtatás, az érdeklődés a mai napig töretlen, bizonyítja ezt, hogy csütörtökön megrendeztük a századik piacot

– foglalta össze az elmúlt éveket Kiss Edit. A szervező intézményegység, a Szandaszőlősi Művelődési Ház vezetője hozzátette, 2019 szeptembere óta regisztrált termelői piacként működik a kéthetente megtartott esemény, ahol átlagosan 15-20 termelő kínálja a legkülönfélébb termékeket. A piac koordinátora, az intézmény munkatársa, Nagy Gábor, hozzá fordulhatnak a jelenlegi és a jövőbeni termelők bármilyen kérdéssel, problémával.

– A piacok hangulata családias, a termelők ismerik, kedvelik egymást, és mi is jó kapcsolatban vagyunk velük. Hidegben teával és kávéval kínáljuk a termelőket, a nyári melegben limonádéval kedveskedünk nekik.

Szeretnénk, ha a helybéli lakosok még nagyobb számban vásárolnának a termelőktől, így a piac népszerűsítése folyamatos feladatunk.

– Szerencsére azonban már sokan visszajárnak, megfigyelhető , hogy akik rendszeres vásárlói a piacnak, jól tudják, hogy melyek a kedvenc termékeik, mikor kell érkezni, hogy biztosan jusson a forró birkapörköltből és a meleg tepertőből, vagy akár a kedvenc rétesből – mesélte Kiss Edit.

A piaci hangulatból a megyeszékhely központjában is részesülhetünk, a havi rendszerességű Helyi Termékek Vásárán.

– 2015 október óta minden hónap második vasárnapján szervezzük meg a programot, amely a helyi és megyei kistermelőknek, őstermelőnek és kézművesnek ad megjelenési és árusítási lehetőséget az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban és a Hild János téren – mondta el érdeklődésünkre Bárándiné Nikolényi Edit.

A szervező, a Tourinform Szolnok irodavezetője kiemelte:

a cél az volt, hogy legyen egy olyan esemény, ahol a szolnoki lakosok hozzájuthatnak a megyei őstermelők és kézművesek termékeihez és ezeket minden hónapban egy megszokott időpontban, helyszínen megvásárolhassák. Mindezek mellett fontos a megyei házi ízek, szokások, hagyományok megőrzése, egy vidéki vásár hangulatának bemutatása.

– Jelenleg száz termelővel vagyunk kapcsolatban, közülük negyven termelőnek állandó helye van a vásáron és hónapról-hónapra 75 termelő kínálja termékeit a rendezvényen. A kiváló termékek mellett meleg ételt kínálunk azoknak akik ebéd időd a vásárban töltik. A vásárok népszerűek, látogatóink száma havonta ötszáz és ezer fő között mozog – részletezte a szervező.

A vásárok mindig kiegészülnek valamilyen plusz élményelemmel, s évente két kiemelt rendezvény a februári disznótoros program (ezt e hét vasárnapján rendezik meg), valamint a befőzésről szóló, októberi Dunszt.

– Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ kötelező feladatai között szerepel a kulturális alapú gazdaságfejlesztés, melyre jó példa a Helyi Termékek Vására – emelte ki végül Bárándiné Nikolényi Edit.

A termelői piacok természetesen vidéken is keresettek. Nagykörűben már-már fesztiválhangulatú vásárok a jellemzőek, holott, az eredeti ötlet pont nem erről szólt. A szervezők szerint nem fesztiválstílusban rendezik a falusi piacokat, hanem épp a bensőséges közegre helyezik a hangsúlyt, a rendezvény éppen ezért közvetlen hangulatú.

Nagy a sürgés-forgás, mégis családias a hangulat ezeken a vásárokon. Mi nagyon szeretjük a piacos hétvégéket, ha tehetjük, minden alkalommal kijövünk a családdal

– mesélte Szabó Ágnes. A nagykörűi családanya elmondta, sajtokat, zöldséget, gyümölcsöt, szörpöt szoktak vásárolni, de szőttes szőnyeget is vett már a körűi piacon. – Ismerősként vásárolunk az árusoktól, tudjuk, megbízható és finom a termékük. A ráadás pedig a jó hangulat, a gyerekek is jól érzik magukat, jókat beszélgetünk ismerősökkel, barátokkal és finomakat eszünk, iszunk – foglalta össze a piacok varázsát a hölgy.

A nagykörűi Nagy Szabolcs a kezdetek óta árusítja saját készítésű húskészítményeit a szandaszőlősi termelői piacon Fotó: Mészáros János

Online is elérhetőek a háztáji termékek

Felsorolni sem könnyű a termelői piacok kínálatát. A teljesség igénye nélkül sajtok, hentesáruk, lekvárok, szörpök, , gyógyteák, savanyúságok, gyümölcsök és zöldségek kaphatók ott, házi szappanok, szőttesek és egyéb kézműves termékek sorakoznak a standokon. Mindezekhez ráadásul már online is hozzájuthatunk, a pandémia idején ugyanis a termelők a világhálón beérkező megrendeléseket ki is szállították a vevőkhöz. Szolnokon és a megyében is működnek azok a közösségek, melyeken keresztül friss, termelői árukhoz juthatunk. Persze egy webvásárlás nem adja vissza a piacok hamisítatlan hangulatát.