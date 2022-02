– A Tiszaföldvári Rendőrörsről értesítettek szolgálati telefonomon arról a hozzájuk érkezett bejelentésről, miszerint a hídnál egy emberi test lebeg a Holt-Tiszán – emlékezett vissza Habara István.

A szolgálatvezető az irodából azonnal a helyszínre sietett, vele tartott Tőgyi János közterület-felügyelő, aki egyébként polgárőrként is vállal szolgálatot.

Kiértünk a hídhoz, de nem láttam semmit, majd ahogy jobban körbenéztem, a Gödör- Madárbarát park nemrégiben kialakított vízi színpadánál tűnt fel valami fekete folt. A sétányon azonnal odarohantam, ahogy közeledtem egyre egyértelműbb volt, hogy emberi testről van szó

– magyarázta.

Az alsó lépcsőre hasalva érte el a vízben lebegő nőt, akit kihúzott a partra.

Arccal felfelé volt a víz felszínén, szerintem a kabátja tartotta fent. Pont elértem, közelebb tudtam húzni, a kiemelésben már János is segített

– mondta.

István megvizsgálta az életjeleket, elmondása szerint nagyon gyenge volt nő a pulzusa, lassan reagált a külvilág ingereire, alig pislogott, kommunikálni sem lehetett vele. Levették vizes ruháit és saját kabátjukkal terítették le.

Közben már a környékbeliek is hallották a mozgolódást és jöttek segíteni, takarókat, plédeket hoztak, de saját kabátjaikat sem sajnálták. Időközben megérkeztek a tűzoltók, a rendőrök és a mentők is, akik úgy ítélték meg, hogy mentőhelikopterre van szükség. A közelben le is tudott szállni a gép, a hölgyet a megyeszékhelyre szállították

– részletezte István.

Hozzátette: úgy tudják a nő állapota stabil, a kórházba szállítása óta folyamatosan javul.