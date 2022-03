Milliárdos beruházások indulnak az Erzsébet ligetben a következő hónapokban – tudtuk meg Szepesi Tibor polgármestertől, aki helyszíni bejárásra hívta az érintett kivitelezőket, hivatali szakembereket és F. Kovács Sándor térségi országgyűlési képviselőt.

A megbeszélés célja, hogy a munkafolyamatok összehangolásáról egyeztessenek a kivitelezők. A munkaterületre ugyanis külön-külön bejárást kell biztosítani mindegyiküknek, hogy az egyik beruházás ne akadályozza a másikat – emelte ki a helyszínen a városvezető.

– A Rónai malom felújítása folyamatban van, ott olyan közösségi teret alakítunk ki, mely az egész Erzsébet liget teljes megújulását szolgálja majd. Mögötte létesül egy bemutatóház, egy levegőminőség-javító, interaktív ház, míg a megépült pumpapálya mellett egy játszótér, annak szomszédságában pedig pihenőparkot hozunk létre, ami elsősorban föld- és kertészeti munkákkal jár. Az Erzsébet liget projekt zászlóshajójának a milánói pavilon megépítése tekinthető, mely a napokban kezdődik el – magyarázta Szepesi Tibor. A jelentős beruházás az egész terület megújulását magában foglalja, és egyedülálló színfoltja lesz a városnak.

A szomszédos Liget úti Sporttelep is komplett felújításon esik át – tette hozzá a polgármester, aki arról is szólt, hogy ez a több mint 10 milliárd forintos beruházás jórészt európai uniós és TOP pluszos forrásokból valósulhat meg. Ezzel szemben a Liget úti Sporttelep felújítását teljes mértékben kormányzati támogatásból finanszírozzák. A projektek 2024 végére fejeződhetnek be, és Karcag ékkövévé válhat a liget, ami hosszú időre meghatározhatja a helyi turizmust és a város arculatát.

– Én ahhoz a karcagi generációhoz tartozom, aki még látta a negyven évvel ezelőtti Erzsébet ligetet, amely majálisok és egyéb rendezvények helyszínéül szolgált. De volt KRESZ-park pingpongasztalokkal és Volán-telep is. Két-három esztendő múltán a városnak teljesen megújult része lesz, hiszen sport- és szabadidő-komplexum épül itt, amely nemcsak a karcagiaknak, hanem az ide látogatóknak is örömet okoz majd – vélekedett F. Kovács Sándor. A térségi országgyűlési képviselő szerint fontos, hogy a város megmenti a Rónai malmot is.

Karcag ebből a szempontból is élen jár, hiszen a hagyományokat, a régi értékeket nem hagyja veszni, ugyanakkor nem fél tőle, hogy újakat, vagy még szebbeket építsen. A liget projekt idegenforgalmi szempontból is kiemelt fontosságú, hiszen a fiatalok és az idősebbek egyaránt találnak majd itt kikapcsolódási lehetőséget – szögezte le F. Kovács Sándor.