A Kisharang Református Óvoda 2018 szep­temberében egy csoporttal indult a Kisújszállási Református Egyházközség fenntartásában, jelenleg 3 csoporttal működünk – tudtuk meg Janóné Rácz Ildikó óvodavezetőtől, aki szólt arról is, hogy teljes körű a szakmai ellátottságuk.

– Hálásak vagyunk, hogy a fenntartónk a törvényben meghatározott alkalmazotti létszámon felül többletmunkaerőt biztosít. Pedagógiai programunkban az erkölcsi értékrend megalapozása, az együttműködési és problémamegoldó készség, valamint a mozgás fejlesztése kiemelt szerepet kap. Az elmúlt három év alatt megismertek bennünket a városban. Büszkék vagyunk arra, hogy legkisebb és legfiatalabb tagintézményként része lehetünk a Móricz Zsigmond Református Kollégium köznevelési palettájának. Az általános iskolákkal szakmai kapcsolatban állunk, a testnevelő tanárok bekapcsolódtak az óvodai mozgásfejlesztésekbe élményalapú programokkal, és idén indult néptáncoktatás is. A tanítók rendszeresen járnak hozzánk, együtt játszanak, tevékenykednek a gyermekekkel, hogy könnyebbé tegyék számukra az iskolakezdést – részletezte.

A szakember arra is kitért, hogy a koronavírus-járvány miatt az elmúlt két évben a teljes működési folyamat átalakítására volt szükség annak érdekében, hogy a gyermekeknek továbbra is biztonságos közeget tudjanak teremteni, miközben az élményektől sem fosztják meg őket.

Elsők között hoztak létre online ovit, ahol hasznos időtöltést nyújtó, az óvodai tanulást, képességfejlesztést elősegítő tevékenységeket kínáltak a lurkóknak, de a személyes, napi szintű kommunikáció hiányát nehezen élték meg mindannyian.



A járványügyi intézkedések feloldásával most a szülők ismét betekinthetnek a mindennapi életünkbe. Bízunk benne, hogy lassan minden visszazökken a régi kerékvágásba, és egyre több nyílt rendezvényt is megvalósíthatunk. Szeretnénk, ha májusban a közös gyülekezeti-intézményi rendezvényen, a Móricz Családi Fesztiválon óvodások, általános és középiskolások újra együtt lehetnének a családtagjaikkal – fogalmazott Janóné Rácz Ildikó.