Az intézmények működése biztosított, fejlődési lehetőségekhez forrást biztosítanak, tartalékot is képeznek. Martfű honlapján arról is beszámoltak, a huszonötezer fő alatti települések helyi iparűzési adó elvonás kompenzációját csak év közben, a konkrét összegek birtokában építik be a költségvetésbe.

A gyermekétkeztetés terén a rezsiköltségek emelkedésével, valamint az étkeztetett gyermekek létszámának növekedése miatt, az állami támogatás is magasabb lett az előző évhez képest.

A bölcsődei ellátás feladataira szintén magasabb támogatás érkezik az idén, ahogy az önkormányzat kulturális, a nyilvános könyvtári és közművelődési teendőkre is.

A költségvetés ebben az évben is gondos előrelátással készült Martfűn, a tartalékoknál jelentős összeg elkülönítésével. A nyolcszáz milliót meghaladó összegben komoly fejlesztési lehetőség mutatkozik, elsősorban négy kiemelt projekttel – a közvilágítás korszerűsítésével, új építési telkek és a Kövér majori Ipari Park közművesítésével, illetve az idősellátás fejlesztésével – foglalkoznak majd.