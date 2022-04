Április 3-án 24 972 szavazattal ismét dr. Kállai Máriának szavazott bizalmat Szolnok és térsége, ezáltal országgyűlési képviselőként tovább folytathatja azt a munkát, megvalósíthatja azokat az elképzeléseket, amiket csapatával még 2018-ban kezdett. Elsőként arról érdeklődtünk, mit gondol, a választáson mi dönthetett a javára.

Bár hivatalosan egyéniben nyertem meg a megye 1. számú választókerületét, ám a valóságban nem egyedüli érdem ez a siker. Nagyon komoly, felelősségteljes munka van a pozitív eredmény mögött. Magyarország egy olyan fejlődési pályán van, melynek fókuszában a biztonság legtágabb értelmezése, a béke és a gyarapodás áll. Mindezt az itt élők is tudják, érzik, és felelősen döntöttek. Természetesen hálás köszönet a helyi közösségünk munkájáért! A győztes csapat tagjai között találhatók a térség településeinek vezetői, adott ágazatok kiváló szakemberei, illetve a környezetemben alázattal, nagy szakértelemmel dolgozó munkatársak, akik velem együtt hittek az elvégzett négyéves közös munka sikerében. Bíztunk egymásban, hogy amit elterveztünk és véghez vittünk, annak a térség lakosai számára van és lesz hozadéka. A kiváló kormányzati stratégia és intézkedések pedig biztos alapot jelentettek a feladatok eredményes kivitelezéséhez. Azt gondolom, hogy a magunk mögött hagyott céltudatos, emberekkel törődő munkát díjazták a választópolgárok a szavazófülkékben.

– Apropó, szavazópolgárok! Az átlagembert nagyon megviselte a kampány hangneme. Ön hogyan élte meg a voksolás előtti időszakot?

Megértem a választópolgárok felháborodását. Az eldurvult stílusú szócsatározásokat viszont nem a keresztény-konzervatív oldal generálta. Már a kampányt megelőzően, az országgyűlési ülések alatt is elvadult az ellenzék kommunikációja. Táborukból sosem jobbító szándékú kritika érkezett, hanem piszkos szájú rágalmak. Azonkívül, hogy a választási hadjáratuk során hazánkat bele akarták sodorni a szomszédban zajló háborúba, nem tudtuk meg az összefogás platform programját. A kommunikációjuk nem állt másból, mint gátlástalan hazugságokból, valótlan tartalmú vádaskodásokból és személyiségi jogokat durván sértő, a bűncselekmény törvényi paragrafusait is kimerítő pocskondiázásból. Lelkileg rosszul érintettek a személyemet támadó, becsmérlő modorú koholmányok, hiszen én tudtam, hogy a támadásoknak nincsen tartalma. Viszont, mint kiderült, a választópolgárok nem hittek a gonoszkodó szándékoknak. Mert minden bizonnyal más volt a tapasztalatuk. Az eredmények pedig magukért beszélnek. Mély nyomokat hagyott bennem a kampánynak ez a része, de a csapatommal együtt az a feladatunk, hogy folytassuk az építő munkát, most már erre fókuszálunk. Mi a kampány alatt is a hitelességet tartottuk szem előtt, és bebizonyosodott, az emberek számára is ez volt a fő szempont.

– Milyen vezérelvek mentén dolgozik majd az előttünk álló ciklusban?

Orbán Viktor miniszterelnök kormányát támogatva, a Fidesz-frakció tagjaként közösen fogjuk megvédeni a magyar családokat, ahogy eddig is. Köszönöm, hogy a választókerület lakói megbízást adtak ehhez a munkához. A munka elől eddig sem futottam el, és ezután is mindent meg fogunk tenni csapatunkkal, hogy az itt élőkkel együtt haladjunk a jövőképben megfogalmazott célok mentén. Mindehhez forrásokra is szükség van. Ezért kiemelt feladatom, hogy minden fejlesztési forrás, amit a képviselői munkával el lehet érni, térségünkben rendelkezésre álljon. A Magyar Falu Programból, a Modern Városok Programból, illetve egyéb állami forrásokból, pályázatokból és az itt élők munkájából építkezve tovább erősödhet, fejlődhet régiónk.