– Már négyen újrajöttek, de nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik társaságra vágynak. A napokban felvettem a kapcsolatot Fodor Gusztáv tiszaszentimrei lelkésszel, akitől már kaptunk is ruhaadományt, illetve beszéltük arról, hogy később bútort is hoz a rászorulóknak. Megvan a kapcsolat a bánhalmai Fenyves Otthonnal és a Vöröskereszttel, szeretném folytatni az iskolával és az óvodával is, hiszen a szépkorúak örömmel, szeretettel várják a gyerekeket. Mi pedig a napközibe hívjuk őket, hiszen az egyedüllét helyett a klubban a napi kézműves és egyéb foglalkozásokon gyorsabban telik az idő – mondta Kuczeráné Sipos Judit.