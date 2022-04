Tavaly februárban vettük át az új, törökszentmiklósi házunk kulcsát. A szerződés szerint akkor volt még az előző tulajdonosoknak tizenöt napjuk, hogy elvigyék a hordókat, de nem tették meg. Március végén már szóltunk a törökszentmiklósi jegyzőnek, illetve a polgármesternek is a helyzetről, de nem tudtak segíteni. Innentől kezdődött a kálváriánk – mesélte arról Koppándi Béla, hogyan indult mai napig tartó, hátborzongató történetük. A családapa ezek után személyesen is megjárta a rendőrséget, a vízügyi hatóságot és a megyei kormányhivatalt is, de a hordók még mindig ott állnak portájukon, ennek már több, mint egy éve.

– Mint kiderült, ezek a hordók már a ház megvétele előtti években is itt álltak az udvaron, úgy hallottuk, korábban is volt rendőrségi ügy belőle, de nem történet semmi. Nyolcvan darab hordóról van szó, nem egy-kettőről. A nagyjából 800 négyzetméteres udvar felét el is kerítettem emiatt palakerítéssel, egyrészt egészségügyi okokból, másrészt mert kutyánk is van – mondta a házaspár férfi tagja.

A Koppándi család aggodalma nem alaptalan.

– Mint azt a vizsgálatok kiderítették, a hordókban különböző vegyi anyagok vannak, tisztítószerek, különböző veszélyes keverékek. Egy hordóban legalább hét-nyolc-kilenc-tíz fajta vegyi anyag is van.

Az a legszörnyűbb benne, hogy akad köztük gyúlékony is. És azért a tűző napon állnak, az időjárásnak kitéve. Nagyon aggódunk!

– A napokban észrevettük, hogy az egyik hordó kupakja annyira elérett, hogy el is tűnt. Vagyis, már szabadon párolog ki a vegyi anyag. Nyáron, a melegben egyébként érezni is lehet a vegyszer szagot. Nekünk három gyermekünk van, a szomszédban egy újszülött, és egy óvodás kislány él. A másik szomszédunkban egy idős néni, majd mellette egy ház áll, ahol egy másik újszülött lakik. Mögöttünk van a Kertész úti bolt, majd egy idősek otthona, amellett pedig az óvoda – sorolta a családfő.

– Amikor átvettük a házat, mindent szabályosan csináltunk. Elmentünk ügyvédhez, közjegyzőhöz. Azt gondoltuk saját magunkból kiindulva, hogy az előző tulajdonosok tisztességes módon tartják magukat a szerződéshez. Mi 2020 augusztusában néztük meg a házat, már akkor azt mondták, mindent elvisznek. Az év novemberében megvettük az ingatlan, akkor is felhívtuk a figyelmüket, hogy mindent vigyenek el. Erről szerződést is írtunk.

Február vége volt a határidő, ám a kulcsátadáskor szembesültünk vele, hogy még minden a feje tetején áll

– idézte fel az előzményeket Koppándi Béla.

Mint mondta, az ügyben már bírósági ítélet is született, eszerint, ha a volt tulajdonos nem tesz semmi, a környezetvédelmi hatóságnak kell elvitetnie a veszélyes hordókat.

Egyelőre nem tudni az elszállítás idejét

A veszélyes hordók ügyében megkerestük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.



– Az ingatlanon lévő hordók elszállítási kötelezettsége elsősorban a korábbi ingatlantulajdonost terheli, melyre felszólítottuk, de határidőig a kötelezettség teljesítésére nem került sor. Az említett ingatlanon lévő hordók elszállítására és ártalmatlanítására a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal közbeszerzési eljárást indított. Ennek sikeres lefolytatását követően kerülhet sor a hordók elszállítására, ha addig nem történik önkéntes teljesítés.

Az érintett ügyben katasztrófavédelmi, valamint rendőrségi szakértői vélemény is készült, amely nem állapított meg sem közvetlen robbanásveszélyt, sem fertőzésveszélyt

– válaszolta kérdésünkre a kormányhivatal.