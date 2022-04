A szolnoki Aba-Novák Kulturális Központ első emeleti kamaratermei mellett április 18-ig tekinthetők meg a gyermekek Víz világnapja kapcsán készített rajzai. Huszonegy intézményből közel háromszáz alkotás érkezett óvodásoktól, általános és középiskolásoktól arra a képzőművészeti pályázatra, melyet a Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Szolnoki Területi Szervezete hirdetett meg fiatalok számára.

A pályázat az idei jelmondat, a „Felszín alatti vizek: láthatóvá tenni a láthatatlant” alapján a felszín alatti vizek témáját ölelte fel, amit az alkotó gyerekek különböző technikákkal jelenítettek meg.

A zsűri huszonnyolc rajzot díjazott, az alkotóik a minap vehették át az elismeréseket az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban megrendezett díjátadón. A gyerekeket egy hatalmas víz világnap feliratú torta is várta, melyből jóízűen falatoztak.

A Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi Szervezete további programot is szervezett: idén is megrendezte a „Térségünk, a Közép-Tisza” elnevezésű hagyományos víz világnapi vetélkedőjét Szolnokon, a NEFAG Erdei Művelődési Ház és Vadaspark területén. A résztvevő csapatoknak öt állomást kellett teljesíteni. A fiatalok nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel teljesítették a kihívásokat, miközben „láthatatlanul” információkat kaptak környezetünk és vizeink állapotáról. Ám hogy miként állunk vizeinkkel, arról Lovas Attila, a KÖTIVÍZIG igazgatója számolt be hírportálunknak.

Mint elmondta, de testközelből érzékelhetjük is nap mint nap, az élő környezet szomjazik.

Hosszú idő után a napokban ugyan hullott eső, azonban mind inkább csapadékhiányos időszakokra kell felkészülnünk. A KÖTIVÍZIG kiemelt mérőállomásainak adatai alapján térségünk a regisztrált 4,6 milliméternyi csapadékkal – 1963 után – a második legszárazabb januárt tudhatja maga mögött. Szolnokon 3,7 milliméternyi csapadék érte a felszínt, de riasztó Tiszasüly esete, ahol egyáltalán nem esett eső vagy hó, amelyre még nem volt példa. A legtöbb havi csapadékot Mezőtúron mértek, 12 milliméterrel. Szolnokon januárban 0,8 Celsius-fokos havi átlaghőmérsékletet jegyeztek fel, amely két fokkal magasabb a sokéves első havi átlagnál. A legmelegebb újév napján volt, pontosan 15,2 Celsius-fok, a leghidegebb pedig 9-én, amikor –14,2 fokig hűlt le a levegő.



Január után februárban is folytatódott a rendkívüli téli szárazság térségünkben. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság adatai alapján a második hónapban területi átlagban csupán 6 milliméternyi csapadékot regisztráltak. Az 5,2 fokos havi átlaghőmérséklet ugyanakkor szokatlanul magas volt. Márciusban Szolnokon 11,1 milliméternyi csapadék érte a felszínt – számolt be róla az igazgató.