Idén három szolnoki pedagógus is átvehette ezt az elismerést Budapesten: Baráth Márta, a Verseghy Ferenc Gimnázium tanára, Benca Ernő, a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára, illetve Tar Sándor, a Szolnoki Szakképzési Centrum Baross Gábor Tagintézmény pedagógusa.

Baráth Márta történelem–magyar szakos pedagógusként dolgozik a Verseghy Ferenc Gimnáziumban, s immáron másodszor kapta meg az elismerést. Már 2013-ban, a Bonis Bona díj alapításakor is részesülhetett ebben a díjban.

Meglepő volt számomra, ám jó érzéssel töltött el, hogy kilenc év után ismét jelöltek az elismerésre – mondta. A diákjaim sok jó eredményt érnek el, elsősorban az országos középiskolai tanulmányi versenyen irodalomból, történelemből és nyelvtanból. Az elmúlt néhány évben többen is dobogós helyen végeztek, ami miatt nagyon büszke vagyok rájuk.

A fizika–kémia szakos Benca Ernő a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára először részesülhetett az elismerésben.

– A szandaszőlősi iskola egy minősített tehetséggon­dozó hely, ahol több éven keresztül lehetőségem volt tehetséges gyerekeket mento­rálni, aminek köszönhetően eredményesen tudtunk szerepelni – magyarázta a pedagógus.

– Rendkívül megtisztelő érzés részesülni ebben a neves díjazásban. Számomra sosem volt kérdés, hogy a pedagógusi pályán tevékenykedjek, hiszen szüleim és nagyszüleim is tanárként dolgoztak.

A szolnoki Tar Sándor magyar nyelv és irodalom szakos tanár, aki hét éve tanít a Szolnoki Szakképzési Centrum Baross Gábor Tagintézményben.

Hálás lehetek az iskolának, hiszen minden ötletemet támogatják – fejtette ki, amikor a rangos díjjal kapcsolatban kérdeztük.

– Időközben elvégeztem egy drámapedagógia képzést is, így a zene mellett már e téren is tanítom a gyerekeket. Ezekben az időkben épp egy médiaműhelyt alakítunk ki, aminek a célja, hogy riportokat készítünk, és az iskola történetét örökítjük meg. Nagyon megtisztelő számomra ez az elismerés, hiszen nálam tapasztaltabb embereknek is odaítélték már ezt a díjat, idén pedig én is megkaphattam azt – emelte ki.