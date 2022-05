– Nyolc éve fiatalos lendülettel vágtam bele a kisújszállási kórusmunkába, és a tagok jól vették az „akadályokat”. Számtalan új művet sajátítottak el az irányításom alatt. Sokszor megkapom tőlük, hogy gyors a tempóm. „Már megint új művet tanulunk?” – szögezik nekem a kérdést, amire mindig azt felelem: „Teher alatt nő a pálma!” – mondta mosolyogva a karnagy, aki szeretne minél több zenei gyöngyszemet megtanítani velük a hazai és nemzetközi komoly és könnyedebb műfajok világából egyaránt.

– A díj nagy megtiszteltetés számomra, de a kórus nélkül nem ment volna – jelentette ki határozottan a díjazott, aki ezúton is köszöni a kórusnak, hogy bíztak benne.

– Azon leszek, hogy a jövőben is töretlen lelkesedéssel folytassam a munkát ezzel a csodás csapattal. Bízom benne, hogy az elmúlt időszakot hamar a hátunk mögött hagyjuk, és ismét újjáéled a kórus, mint az a bizonyos mondabeli főnixmadár. Köszönöm a családom és Kisújszállás támogatását!

A díj azt jelenti számomra, hogy folytatni tudtam a kiváló szakmai tudással rendelkező elődeim munkáját, ami nem sikerült volna támogatók és remek hangú lakosok nélkül.

– A kórus tagjai nem félnek a könnyűzenétől és a nehezebb ritmikájú dalok megtanulásától sem – árulta el a karnagy, aki zenetanárként pontosan tudja és érzi a kórus vegyes életkorából fakadó határokat.

A próbákon és a fellépéseken megértéssel és figyelemmel fordul a tagok felé, szakmailag, lelkileg is támogatja őket. Zeneszeretetével és humorával igyekszik mindenki számára örömmé varázsolni a közös munkát. Nagyon sokat készültek az elmúlt időszakban, hiszen a közeljövőben több fellépésük is lesz. Szentesen egyházi találkozón vesznek részt, Kisújszálláson a Térzene koncertsorozat keretében lépnek fel, de meghívást kaptak a Karcagi Birkafőző Fesztiválra is.