Az ébresztő műsor után nehezen engedték el a rádiósokat a rajongó hallgatók, akik ezúttal nézők is voltak. Bochkor Gábor és Lovász László lelkesedése is töretlen volt, szívesen dedikáltak és fotózkodtak a belvárosban állomásozó futurisztikus kapszulastúdiójuk előtt. Mint mondták, a budapesti stúdiómunkánál jóval mozgalmasabb, ezáltal fárasztóbb roadshow-k során annyi szeretetet és pozitív visszajelzést kapnak az emberektől, amit maguk is szeretnénk meghálálni.

– Brutális volt a mai nap – foglalta össze röviden Bochkor Gábor. – Így van, a szolnokiak lelkesedése frenetikus volt.

Hihetetlen, hogy mennyien kitartottak, sőt a reggelhez képest egyre többen lettek.

– Amikor kimentünk, tapsoltak, táncoltak, öröm volt velük lenni – erősítette meg kollégája, Lovász László.

– Valóban meglepő volt. Hiszen általában a reggeli műsor nem a legszerencsésebb, hiszen az emberek mennek munkába, iskolába, így csak pár percre állnak meg, és sietnek tovább. De most voltak arcok, akik végig itt voltak.

Még olyat is hallottam, hogy valaki szabit vett ki erre a napra

– mondta mosolyogva Bochkor Gábor.

Számukra ez óriási energiát ad. Mint elmondták, bár a rádiós műsorok manapság interaktívak, az sms-ek, közösségi média által, mégis nagy löketet ad, amikor maguk előtt látják az arcokat, a reakciókat a szemekben, azt, hogy hogyan reagálnak a hallgatók.

– A zenék alatt kimentünk, fotózkodtunk, szót váltottunk az emberekkel, ami nekünk is nagy élmény volt. Mert bár egy ilyen hét végére elfáradunk, a sok szeretetért, amit kapunk, igazán megéri – hangsúlyozták.

Ahogyan nagy szeretetet kaptak a Gál családnál is.

A turné idején minden állomáson a műsor előtti napon meglátogatják az egyik helyi rajongójukat, Szolnokon Gál Ferenc volt a szerencsés.

A férfi születésnapi meglepetésként „kapta” lányától a nagy találkozást, mely életre szóló élmény marad számára. Hasonlóképpen a radiósoknak is.

– Őrületes találkozás volt! Olyan volt, mintha barátokhoz érkeztünk volna és nem először. Órákon át beszélgettünk a teraszon, semmiféle feszengés nem volt, a végén még csocsóztunk is – mesélték.