Májusban sem pihennek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai. A szakemberek ebben a hónapban elsősorban a távol-keleti termékek árusítóit és a taxikat ellenőrzik kiemelten a szervezet honlapján közzétett, úgynevezett adótraffipax tanúsága szerint.

A tájékoztatás kitér arra is, hogy a NAV revizorai a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek használatát és az alkalmazottak bejelentését is vizsgálják a helyszíneken, illetve – az előző hónapokban megszokott módon – továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást a megye építkezésein. Az adóhatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy a fentebb közzétett információk nem zárják ki, hogy máshol ne lehetnének ellenőrzések, a NAV megyei szakemberei tehát lényegében bárhol, bármikor felbukkanhatnak és vizsgálódhatnak.