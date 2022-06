A napokban szembesültek vele a helyiek, hogy kedvelt gólyapárjuk egyikét áramütés érte, a madár teste ugyanis az elektromos vezetéken lógott szomorú mementóként. A fészekben esetlegesen kisgólyák is lehettek, így madárvédői segítséget is próbáltak kérni.

– A közösségi oldalon jött szembe velem a hír – számolt be róla Galambos Ingrid helyi állatvédő.

– Nem is tétlenkedtem sokáig, elhatároztam, hogy megkeresem a madárvédőket. Felhívtam Monoki Ákost, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának természetvédelmi tájegységvezetőjét. Ő azt javasolta, hogy figyeljük a fészket, vannak-e benne fiókák.

Mint mondta: a tojó maga is fel tudja nevelni a kicsiket. Lentről nem lehetett látni kismadarakat. Felvetült, hogy esetleg drónnal, felülről kellene megnézni a fészket, de mivel olyan övezetben vagyunk, ahol tilos drónt használni, ezt a lehetőséget kilőttük. De úgy látszik, nem sikerült a költés.

Még aznap hazafelé menet a földön elpusztulva megtaláltam a másik gólyát is, lényegében ugyanott múlt ki, ahol a párja. Bizonyára kereste, és ugyanannál a transzformátornál kapott áramütést, ami a másikkal is végzett

– vélekedett Ingrid.

Egyébként az áramszolgáltató OPUS TITÁSZ Zrt.-t is értesítették az első madár elpusztulásakor, már csak azért is, mert azt mihamarabb el kellett távolítani a vezetékről, és jó lett volna a veszélyes ponton szigetelést is elhelyezni. Ingrid elmondása szerint a szolgáltató a bejelentés másnapján ki is jött, ám addigra már bekövetkezett az újabb tragédia. A fennakadt gólya maradványainak eltávolításában a katasztrófavédelem is segített.

– Sajnálatos az eset, nagyon szerettük a gólyáinkat – szomorkodtak a közelben élő nyugdíjasok is, akik séta közben szívesen nézegették a fészekben tollászkodó, kelepelő szárnyasokat.

– Élveztük figyelemmel kísérni, ahogy a kisgólyák felcseperednek. Most csak reménykedhetünk, hogy jövőre új páros költözik a fészekbe.