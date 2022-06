Ismét Szolnokra látogatott a Benu szűrőkamionja hétfőn délelőtt, amelyen előzetes regisztrációt követően, mintegy negyvenféle vizsgálattal, tanácsadással várták a Kossuth téren azokat, akik szerettek volna képet kapni egészségi állapotukról – tájékoztatta hírportálunkat a szolnoki önkormányzat.

Mint bejegyzésükben írják, a buszban lehetőségük volt a jelenlévőknek arra is, hogy kiderítsék, mely betegségek rizikóját szükséges csökkenteniük életmódváltással, illetve megfelelő terápiával. A diagnosztikán és megelőzésen túl a szűrések azért is fontosak, mivel gyakran így derül fény egyes betegségekre, ezáltal megkezdődhet a kezelésük is.