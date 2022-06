Háromféle paprika és fürtös paradicsomok piroslanak már a fóliasátrakban. Az ízletes zöldségféléket a közmunkaprogram keretén belül nevelgetik a gondos kezek.

A kápia, kaliforniai és tölteni való paprikáink már piacképesek, a fürtös paradicsomunk is szépen piroslik, hovatovább az elrakni és kovászolni való uborkánk is bőséges terméssel kecsegtet

– sorolta Stassné Ullár Hajnalka.

A településvezető elmondta: a közfoglalkoztatás keretén belül a mezőgazdasági programjukban jelenleg heten dolgoznak.

Hat fóliasátorban termelnek, kora tavasszal a retek, a saláta és az újhagyma terméshozama, illetve mennyisége is a tervek szerint alakult.

– Idén fokhagymát és savanyítani való káposztát is ültetünk. Mindezek mellett a gyümölcsösünkben a szilva- és sárgabarackfák is szép terméshozamot ígérnek. És továbbra is foglalkozunk ciroktermeléssel is, mely egész télen munkát ad dolgozóinknak, ugyanis seprűkötéssel is foglalkozunk – számolt be a polgármester.

A településen egyébként egész évben 5 fővel működik a szociális program, melynek fő eleme a mintegy 28 ezer kiló apríték készítése, amivel a két biokazánt üzemeltetik.

– Az egyik kazánnal az óvoda és iskola épületét, valamint a művelődési ház fűtését oldjuk meg. A másik kazánnal pedig a könyvtárat, a védőnői szolgálatot és az orvosi szolgálati lakást magában foglaló orvosi rendelő fűtését látjuk el. A kazánok üzemeltetéséhez az alapanyagot az önkormányzat tulajdonában levő erdősávból termeljük ki – tette hozzá Stassné Ullár Hajnalka.