A Tisza-tónál is beindult az idegenforgalmi élet. A horgászok már birtokba vették a területet, illetve egyre nagyobb számban találkozunk kerékpárosokkal is

– kezdte Fejes Lőrinc.

– Jó szezont várunk, amihez adottak a feltételek. Megújult a kerékpárút-hálózat, de ami még ennél is fontosabb: sikerült átadni két olyan bicikliseket szállító kompot Tiszanánán, illetve Tiszaderzsen, melyek tovább erősíthetik a Tisza-tó turizmusát. A két jármű üzembe állításával a hatvanhét kilométer hosszú körutat két kisebb szakaszra oszthatják az ide látogatók. A Heves megyei oldalról érkező komp tizenkét fő szállítására alkalmas – fejtette ki.

A szakaszmérnök azt is elárulta, hogy a járműveket az érintett önkormányzatok fogják üzemeltetni.

– Az átkelőhajók hosszában haladnak majd a Tisza-tavon, ezáltal öt kilométert tesznek meg a két kikötő között – mutatott rá a szakember.

– Így Tiszanánáról indulva Abádszalók–Kisköre irányába huszonkét kilométeres bicikliutat tehetnek meg a látogatók. Ugyanez érvényes a nagyobbik körre is: Sarudról indulva Poroszlón keresztül Tiszafüred, Tiszaszőlős, illetve Tiszaderzs irányába vehetik az irányt, és újra kompra szállhatnak, ezzel teljesítve a negyvenöt kilométeres szakaszt. Szerintem sokan kipróbálják majd ezt az alternatívát is, mivel újabb lehetőségeket nyit a tó felfedezésében. Fontos tudni azt is, hogy a Közép Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezeli a kiskörei vízlépcsőt és a Tisza-tavat. A kiskörei vízlépcső az ország legnagyobb vízgazdálkodási létesítménye, ahol a Tisza-tó aktuális üzemrendjét és arculatát szabályozzuk. Itt állítjuk be a vízszinteket is, mely a nyári időszakban különösképp fontos. Így a Tisza-tóban lévő vízkészlet felhasználható öntözésre, halastavi vízpótlásra, ami március óta folyamatosan zajlik – részletezte.

Több tájékoztató tábla is megújult a térségben, melyek a legközelebbi megállóhelyeket és településeket jelzik.

– Ahogy megérkezünk az adott településre, új, részletes információval rendelkező táblák fogadnak bennünket, melyek elárulják, hogy milyen látnivalókkal találkozhatunk – magyarázta Fejes Lőrinc.

– Ezenkívül több pihenőhelyet is kialakítottunk, illetve mobilillemhelyek is kihelyezésre kerültek. Továbbá egyre több szervizoszloppal találkozhatnak a kerékpárosok, melyek segítségével a leeresztett kerekeket, meglazult csavarokat korrigálhatják. További kerékpáros-számlálókat is beépítettünk, melyek a biciklis létszám pontosabb mérését szolgálják a jövőben – tette hozzá a szakaszmérnök.