– Szerencsére hetek óta, de azt is mondhatom, hogy több hónapja megindult egyfajta roham, ami még most is zajlik. Naponta akár-négy öt esetben a különböző engedélyek meghosszabbításával kapcsolatos vizsgálatokat végezzük – számolt be a rendelőjében tapasztaltakról dr. Hoksári László szolnoki háziorvos.

Mint mondta: a napi negyven-kilencven páciens mellett – melyek között telefonos megkeresés is szép számmal akad – nem okoznak nagyobb fennakadásokat a tíz-tizenöt perces vizsgálatok.

– Azért szerencsés, hogy a háziorvosokra bízták a jogosítvány meghosszabbításához szükséges vizsgálatokat, mert mi ismerjük leginkább a beteget. Így a legtöbb vizsgálat – legyen az labor, szemészet, belgyógyászati vagy neurológiai vizsgálat, vércukorszintmérés –, ami szükséges az okmány meghosszabbításához, addigra rendszerint már el is készült, mikorra kell. Ezért nem vesz túl sok időt igénybe, hiszen egy gyors belgyógyászati jellegű vizsgálatsorból áll, ami inkább az első jogosítvány megszerzésénél lehet kicsit hosszabb – tette hozzá.

Mint azt a háziorvosok megyei kollegiális szakmai vezetője, dr. Szénási Szilvia elmondta: a betegforgalom minimálisan nőtt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendelőkben is.

– Átlagosan hetente körülbelül hat-nyolc fővel nőtt egy közepes méretű praxisban. Tapasztalataim szerint a lakosok egy része folyamatosan megújította okmányait a veszélyhelyzet alatt is. A pácienseket előzetes telefonos bejelentkezést követően, nagyon rugalmasan és gyorsan tudjuk ellátni, ezért javaslom az időpont-egyeztetést a saját háziorvossal a vizsgálat előtt. Szükség szerint például a laborvizsgálati beutalót, szakorvosi vizsgálati kérést is még a személyes megjelenés előtt fel tudjuk tenni a „felhőbe”, azaz az EESZT felületére. Telemedicina formájában ellátva a páciens már elkészült eredménnyel érkezhet a jogosítvány megújításához. Így a vizsgálat rövid várakozási idővel, gyorsan megtörténik – tanácsolta a szakember.

Nem csak az orvosi rendelőkben alkalmazkodtak a kialakult helyzethez, a kormányhivatalok is meghosszabbított nyitvatartásban dolgoznak az iratok gördülékeny cseréje érdekében. Jász-Nagykun-Szolnok megyében öt kormányablak tart rendkívüli, hétvégi nyitvatartást június minden hétvégéjén.

– A hétvégi napokon kizárólag azon ügyfeleket várjuk, akik lejárt személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, vagy útlevél cseréjét szeretnék intézni. Előzetes időpontfoglalás nem szükséges. A személyazonosító igazolványok, vezetői engedélyek, útlevelek érvényessége elengedhetetlenül fontos a mindennapjainkban, hiszen a banki ügyintézéshez, a postai levelek átvételéhez, a tömegközlekedési bérlet vásárlásához, a külföldi nyaraláshoz, de egyes gyógyszerek kiváltásához is érvényes okmány szükséges. Amennyiben lejárt vezetői engedéllyel közlekedik valaki, az közúti ellenőrzéskor szabálysértésnek minősül – hangsúlyozta a megyei kormányhivatal.