Folyamatosan dolgoznak a helyi Angyalszárny Civil társaság tagjai, hogy könnyebbé tegyék a Kunszentmártonban élő rászorulók életét. Ruhák, bútorok találnak új gazdára a jóvoltukból, de támogatóik segítségével élelmiszert is juttatnak a családokhoz.

– Az ételosztás három formában jelenik meg. Már két éve minden csütörtökön egy család állandó felajánlásából tíz-tizenöt személynek jut melegétel. Mellettük helyi vendéglátók és magánszemélyek is hozzájárulnak munkánkhoz. Ezenfelül a Vöröskereszttel együttműködve heti két nap az egyik áruház adománya is a miénk, ez a Ne dobjuk ki az ennivalót! elnevezésű akció. Ilyenkor péksütemények, zöldség, gyümölcs, néha konzervek kerülnek hozzánk, ezeket is kioszthatjuk – tudtuk meg Jokity Zitától, a szervezet egyik mozgatórugójától.

A rászorulók száma egyre növekszik.

– Van egy állandó, nehéz körülmények között élő kör, akikkel tartjuk a kapcsolatot. De a minap találkoztunk olyan családokkal, akik már most félnek a téltől. Bizalommal fordulnak hozzánk, de igyekszünk mi is folyamatosan figyelni. A Vöröskereszttel és a családsegítő központtal jó a kapcsolatunk – magyarázta.

A négytagú társaságban Jokity Zita mellett Csató Erika, Szarka László és Sárközi György dolgozik. Legutóbb bútoradományozást szerveztek a tiszazugi városban.

– Tavaly háromszor is volt, idén ez az első alkalom, nehéz úgy összehozni, hogy minden stimmeljen. Az adományozó és a fogadó is otthon legyen, a szállításhoz szükséges furgont, a sofőrt és még a rakodóembereket is elintézzük. A leggyakoribb felajánlók magánszemélyek. Sajnos legtöbbször ha meghalt egy idősebb családtag, és a ház eladóvá válik, akkor keresnek minket, hogy a bútorokat elhozhatjuk. Helyben dolgozunk, de volt már rá példa, hogy Szolnokról vagy Cserkeszőlőről hoztunk – nem vittünk – egy „egész házat” – mondta. Hozzátette: aki szeretne bútort adományozni, azt megkérik, hogy fotózza le a tárgyakat, és az alapján keresnek megfelelő családot.

Augusztusra egy pikniket is szerveznek, majd megkezdik a karácsonyi készülődést, a megszokott ruha- és ételosztást viszont időközben is megtartják.