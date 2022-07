Szinte egy gombostűt sem lehet leejteni hétvégente Tiszapüspöki szabadstrandján, a kánikulában sokan választják az ingyenes fürdési lehetőséget.

Annyira kedvező most a vízállás, hogy nagy méretű homokos part áll a strandolók rendelkezésére, az aszály miatt ráadásul idén kevés a szúnyog. Hétvégén több százan vannak, ami jelentős létszám a kétszáz méter hosszú partszakaszt tekintve, de hét közben is közel száz fő a látogatói létszám

– számolt be a szezon eddigi tapasztalatairól Bander József polgármester.

A látogatókat díjmentes, kellően tisztán tartott strand várja, a büfészolgáltatásnak köszönhetően hozzá tudnak jutni ételhez, italhoz. A parkoló harminc-negyven méterre van a víztől.

– Szerencsére most már műúton, kerékpárral is megközelíthető akár Szolnok, akár Törökszentmiklós irányából is. Kiépített zuhanyzó, öltöző és mosdó áll a fürdőzők rendelkezésére, ezeket napjában többször is takarítjuk. Ezenkívül telepítettünk kültéri zuhanyzókat is, melyek célja, hogy a homokot le tudják mosni a lábukról a strandolók, mielőtt hazamennek – sorolta a püspöki strand előnyeit a településvezető.

Mint elmondta, a héten újabb turisztikai fejlesztésekre nyújt be pályázatot az önkormányzat, mely a már megvalósult beruházások folytatását jelenti.

– Ennek a projektnek része a jelenlegi oktatóközpontunk ökocentrummá alakítása, az épület téliesítése, a környezet rendbetétele azzal a szándékkal, hogy összefogja és teret adjon a helyi turisztikai attrakciók, lehetőségek bemutatásának. Emellett a Tisza-partot és a Holt-Tisza partot is tovább fejlesztenénk. Előbbi esetében eszközbeszerzésre pályázunk, ezek elsősorban biztonsági felszerelések lennének, kerékpártárolót, kerékpárszerviz-szigetet, új bójasort, illetve egy kis méretű mentőhajót is vásárolnánk. A Holt-Tisza parton pedig mintegy tízmillió forint értékben befejezzük a partrendezést, mely az előző programból kimaradt – mondta a polgármester.

Hozzátette, várják annak a következő pályázatnak a kiírását is, melynek pénzügyi forrását kifejezetten a horgászturizmus fejlesztésére fordítanák.

Horgászok paradicsomává válhatnak

Augusztus közepére készülhet el az a projektötlet, mely kifejezetten a horgászat szerelmeseit csábítaná Tiszapüspökibe.

– Régóta tervezett közös szándék a Magyar Horgászok Országos Szövetségével, hogy a szövetség helyi ingatlanjaiból, valamint a közvetlen szomszédságban álló önkormányzati ingatlanokból – azok felújítása után – egy olyan, víziturizmust kiszolgáló bázist alakítanánk ki, mely elsősorban a horgászoknak nyújtana lehetőséget. A program megteremtené a sporthoz szükséges műszaki hátteret is, ami a hajók tárolását, sólyázását is jelenti. Az a szándék, hogy azokkal a vízparti településekkel összefogva, ahol ezt már megteremtették – mint például Tiszaroffal – egy új horgászati túraútvonalat alakítanánk ki. Ezzel tudnánk bekapcsolódni a Tisza-tó turizmusába. Kisebb kikötési pontként egy nyugodtabb, védettebb, halfogásra alkalmasabb helyszínt tudnánk így kínálni – vázolta a terveket Bander József polgármester.