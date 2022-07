Már hagyomány a településen, hogy felidézik a nyári napfordulós ünnephez kapcsolódó rítusokat, amelyek középpontjában a fényhozó tűz áll, amelynek a hiedelem szerint tisztító, gyógyító ereje is van. Ezen a különleges éjszakán tüzet gyújtottak, hogy elűzzék a sötétséget. Sokan összegyűltek az örömtűz körül, közösen énekeltek és ünnepelték az életet. A legbátrabbak az izzó parázson is átugrottak. Az estet tűzzsonglőr bemutató is színesítette.