Különös páros tett látogatást a Kunszentmártoni Mentőállomáson péntek délelőtt. Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy páva pár sétált be az állomás udvarára, majd árnyékot keresve a bejárati ajtónál jelentkeztek, ahol rögtön inni is kaptak a jólelkű életmentőktől. A ritka madarak eredetileg csak beugrottak volna, de a jó társaság miatt hosszú órákat töltöttek a mentőszolgálat munkatársaival, majd elegánsan távoztak.

A madarak egyébként a környéken laknak a gazdájuknál, így a történtek után vélhetően hazasétáltak, olvasható az OMSZ közösségi oldalán.