A felelősségteljes szórakozás fontosságára hívja fel a figyelmet a főként fiataloknak szóló országos rendezvényeken a Tudatos Ifjúságért Program a Szolnok Városi Diáktanáccsal együttműködésben. Míg korábban az EFOTT-on, múlt héten az MCC Feszten, vagyis a Mathias Corvinus Collegium esztergomi rendezvényén kampányoltak. A kezdeményezés Szolnokról indult, egy megrázó tragédia után.

Barátaival ment szórakozni, ám hiába indult el velük, haza már nem ért egy 17 éves fiú Szolnokon, 5 évvel ezelőtt. Holttestét a Tisza árterében találták meg néhány nappal az eltűnése után. A tragédia az egész várost sokkolta, de főleg kortársait rázta meg mélyen. A Szolnok Városi Diáktanács a tragédia után úgy döntött, kampányt indít azért, hogy megelőzhetőek legyenek a hasonló, szörnyű esetek.

A tanács úgy gondolta hogy fel kell lépni ez ellen, és felhívni a fiatalok figyelmét arra, hogy annyian menjenek haza, amennyien elindultak szórakozni. Karszalagokat gyártottak, elbeszélgettek a fiatalokkal a különböző rendezvényeken, és a város olyan pontjain, ahol sűrűn fordulnak meg a fiatalok

– mondta az előzményekről Pethő Kinga, a városi diáktanács volt, és a Tudatos Ifjúságért Program jelenlegi tagja, aki most országos szintre is kiterjesztette a kampányt.

– Beszéltem Bagdi Gabriellával, Szolnok ifjúsági referensével, hogy mi lenne akkor, ha a Városi Diáktanács és a Tudatos Ifjúságért Program együttműködésében országos szintre is kiterjesztenénk a programot, ugyanis jelenleg számos, fiatalokat vonzó fesztivál zajlik hazánkban – mondta Pethő Kinga, aki a kampány résztvevőivel először az EFOTT-ra, vagyis az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójára települt ki.

Karszalagokat osztottunk, elmeséltük a szolnoki fiatal történetét, emellett sokat beszélgettünk erről a témáról a fesztiválozókkal, próbáltuk érzékenyíteni őket. Múlt héten az MCC feszten tettük meg ugyanezt.

A fiatalok megnyíltak, elmondták tapasztalataikat, s arról is beszéltek hogy hallottak ők is erről a tragédiáról, és szerintük is jó ez a kezdeményezés. Elmondták, hogy nekik ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataik vannak. A beszámolók eléggé vegyesek voltak. Az egyik fiatal azt mondta, ez neki és barátainak természetes, soha nem hagynák hátra egymást egy buli közben vagy után, de volt aki azt mondta, hogy előfordult amikor szétvált a csapat, és baj lett is belőle, bár végül szerencsére nem történt tragédia – idézte fel a válaszokat Pethő Kinga.

Videókat is készítettek

A kapmány a Tudatos Ifjúságért Program közösségi oldalán és egyéb internetes felületein tovább folytatódik, ahol különböző egyetemekkel, ifjúsági szervezetekkel készült videókkal hívják fel a figyelmet a felelősségteljes szórakozás életmentő szerepére.