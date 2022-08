Az elkövetkezendő hetekben számos településen megkezdődik a kutyák veszettség elleni oltásának szervezése. Az ország szinte minden területén szerveznek a szolgáltató állatorvosok az önkormányzatokkal együttműködve úgynevezett összevezetéses vakcinázást, ahol egyszerre nagyszámú kutya oltása történik. Jász-Nagykun-Szolnok megyében az összevezetéses eboltások augusztus végétől október elejéig történnek. Természetesen egész évben egyedi lehetőséget is biztosítanak az állatorovosok.

A veszettség a legelterjedtebb vírus okozta zoonosis, állatról emberre terjedő betegség amely Ausztrália kivételével minden földrészen előfordul

– fejtette ki hírportálunknak a tiszafüredi orvostanhallgató, Molnár Lilla.

– A veszettség egy vírus okozta fertőző betegség, ami agy- és gerincvelő gyulladást okoz, ezért minden felelős gazdának kötelessége évente egyszer beoltatni kutyáját ez ellen a veszélyes vírus ellen.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy bár hazánkban az utóbbi öt évben nem fordult elő veszettség, a szomszédos Romániában minden évben diagnosztizálnak néhány esetet. A fertőzött állatok nagy távolságokat képesek megtenni, így hazánkba is eljuthatnak, ahol az itteni állatállományt is megfertőzhetik. Emellett a kutyák, macskák kereskedelme is növeli a betegség behurcolásának veszélyét.

Európában a veszettség fő terjesztőjének a vörös rókák számítanak.

Tiszafüreden az összevezetett ebek oltására a város több pontján, különböző időpontokban és helyszíneken lesz lehetőség. A helyiek szeptember 12-től 16-ig vehetik igénybe a szolgáltatást.

Szeptember első heteiben Tiszaföldváron is megtartják az ebek kötelező veszettség elleni oltását. Szeptember 5-én délelőtt, míg a többi hétköznapon délután három és öt óra között biztosítanak lehetőséget az eboltásra. A helyszínekről a közösségi oldalon közzétett plakáton is tájékozódhatnak a lakosok. Az összevezetéses eboltásra három hónaposnál idősebb kutyával érkezhetnek a gazdák, az injekció díja 5000 forint, az oltás csak csippel rendelkező négylábúaknak adható.

Az oltás elmulasztása esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság bírságot szabhat ki, amelynek összege – ha egyéb szabályszegés nem történt – 75-225 ezer forint között lehet.