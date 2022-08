Nem egyszerű megszervezni az óvónők munkarendjét, ezért sok Jász-Nagykun-Szolnok megyei intézményben pedagógiai asszisztensek segítenek a feladatok elvégzésében. A létszámhiánnyal küzdő kistelepüléseken igyekeznek minden lehetőséget megragadni, hogy óvodáikba csábítsák a szakembereket.

Létszámhiánnyal küzdenek a térség oktatási, nevelési intézményeiben. A polgármesterek szerint azért is nehéz óvónőt találni, mert a fiatalok számára kevésbé vonzó a pálya. A dolgozók nagy többsége a nyugdíj felé közeledik.

Nyolcvan gyermeket látnak el az intézményben

Bár Tiszapüspöki óvodájában jelenleg nyolc óvodapedagógusi státusz betöltött, nem minden szakember dolgozik a nyolcvan gyermeket ellátó intézményben. Közülük ugyanis akad olyan, aki GYES-en van, és olyan is, aki éppen a nyugdíjazás előtti felmentési idejét tölti. Egyelőre a mostani létszámmal az óvodai ellátás biztosított a két pedagógiai asszisztens és az öt dajka segítségével, az önkormányzat már készül a várható létszámhiányra, ráadásul a speciális nevelési igényű csoportok esetében két szakember jelenléte lenne indokolt

– Megnyitottuk azt a lehetőséget, hogy aki vállalja, és elvégzi a szükséges képesítést, annak anyagilag támogatjuk a tanulmányait. Már van is ilyen jelentkezőnk. Mindezzel szeretnénk megelőzni a lehetséges létszámhiányt, melyet a nyugdíjazások okozhatnak a jövőben – tájékoztatott Bander József polgármester.

Hiába hirdetik az állást, nincs jelentkező

A jászladányi óvodában tizenegy csoport működik, így összesen huszonkét pedagógusra lenne szükségük. Bertalanné Drávucz Katalin polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy csoportonként két diplomás óvodapedagógust kellene foglalkoztatni, azonban jelenleg ezt öt csoportban tudják biztosítani. Hat csoportban pedig egy-egy pedagógus és mellettük egy-egy pedagógiai asszisztens látja el a feladatokat. Hiába hirdették meg az óvodapedagógusi munkaköröket, nem sikerült betölteni. Megtudtuk, hogy az önkormányzati fenntartású intézményben az alapbéren túl a település plusz juttatásokat biztosít az óvónőknek.

Bizakodnak, hogy megtalálják az ideális óvónőt

Csépán több mint hatvan gyermek jár óvodába, a háromcsoportos intézményben sincs elegendő óvónő.

– Dajkát kerestünk, találtunk is, de az óvónői állás legalább másfél éve nincs betöltve. A hirdetések feladásakor igyekszünk a különféle pótlékokról is tájékoztatást adni, legutóbb a szolgálati lakás biztosításának lehetősége, illetve a bejárás támogatása is belekerült, de egyelőre nem találunk szakembert – fejtette ki Pintér Csaba Gábor polgármester, aki mindezek ellenére bizakodik abban, hogy hamarosan akad jelentkező az állásra.

Nehéz megoldani a helyettesítést

A jászkarajenői óvodát is komolyan érinti az óvónőhiány. Palya István polgármester úgy tájékoztatta hírportálunkat, hogy intézményükből jelenleg három szakember hiányzik, akiket meglehetősen nehéz helyettesíteni. A kieső munkaerőt pedagógiai asszisztenssel pótolják.

– Az óvodánkba nagy szeretettel várjuk óvodapedagógusok jelentkezését, mivel óriási szükségünk van rájuk. Plusz juttatásokat természetesen tudunk biztosítani, megegyezés szerint. Az érdeklődők az önkormányzatnál pályázhatnak – közölte a falu első embere.