Megújult a Varsány Közösség Ház. Császiné Csáti Réka igazgatótól megtudtuk, többféle pályázat révén jutott az intézmény azokhoz a forrásokhoz, melyeknek köszönhetően egy kivételével az összes helyiséget kifesthették, valamint megújíthatták a bútorzatot. A 11,2 millió forintból a festésen túl új kis asztalokat, kanapét, foteleket, valamint többfunkciós, akár ülőalkalmatosságként is használható, komód jellegű szekrényeket szereztek be.

A színháztermi drapériát is teljes egészében lecserélték, ami már nagyon aktuális volt, hiszen ötven-hatvan éves, még az épület moziként való hasznosításának időszakában felhelyezett eredeti drapériákat váltották le. A színösszeállítás is új: most zöld és sötétbordó. A színházterem fény- és hangtechnikai eszközeit is sikerült a támogatásokból modernizálni.

A munkálatok júliusban kezdődtek, a programok szervezését azonban ez nem befolyásolta. A felújítás során a festők az egyes helyiségek használatát figyelembe véve dolgoztak.